Un juez de garantías resolvió extender por otros tres meses la prisión domiciliaria que cumple Jorge Octavio Linco, acusado por el femicidio de Corina Mabel Mena y las lesiones graves provocadas a otro hombre en Junín de los Andes. La decisión se tomó este miércoles tras un pedido formulado por el fiscal jefe Gastón Ávila, con el objetivo de garantizar la sujeción del imputado al proceso judicial mientras se aguarda una definición de fondo sobre la validez del juicio realizado este año.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que la medida cautelar se prolongue hasta el 25 de febrero de 2027 bajo las mismas condiciones actuales, en una vivienda de la localidad de San Martín de los Andes.

En la misma instancia, la defensa de Linco pidió autorizar su traslado a un domicilio en Piedra del Águila. Sin embargo, el fiscal Ávila se opuso al planteo al advertir que todavía no se verificó la factibilidad técnica para implementar allí el monitoreo mediante dispositivo electrónico.

El juez de garantías Ignacio Pombo, a cargo de dirigir la audiencia, avaló los argumentos de la fiscalía: rechazó el cambio de residencia y dispuso la prórroga de la detención domiciliaria por 90 días, manteniendo el control con tobillera electrónica y consigna policial permanente.

Un fallo en suspenso ante el Tribunal Superior

La extensión de la prisión domiciliaria ocurre en medio de una instancia clave de revisión judicial. En mayo de 2026, al cabo de un juicio por jurados conducido por el juez técnico Juan Pablo Balderrama, Linco había sido declarado culpable por el femicidio de Mena y las lesiones graves sufridas por un hombre que se encontraba junto a la víctima.

No obstante, el veredicto fue revisado posteriormente por el Tribunal de Impugnación, que declaró la nulidad del juicio y ordenó la realización de un nuevo debate oral. Esa resolución aún no se encuentra firme, ya que tanto la fiscalía y la querella como la defensa presentaron impugnaciones extraordinarias que actualmente esperan sentencia en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén.

El crimen

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el ataque ocurrió el 7 de junio de 2025, alrededor de las 6:40, en una vivienda del barrio Los Pobladores de Junín de los Andes. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, tras una discusión motivada por celos, Linco agredió con un cuchillo a un hombre y le provocó una herida en el abdomen. Cuando Corina Mabel Mena intervino para recriminarle el ataque, el imputado la apuñaló en el tórax, provocándole una lesión que resultó mortal.