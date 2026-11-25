El crumble de cerezas combina fruta cocida con una cobertura crocante de harina, manteca, azúcar y avena. Foto ilustrativa.

El crumble es una preparación clásica de la cocina que se caracteriza por combinar fruta cocida con una cubierta crocante elaborada a base de harina, manteca y azúcar. En esta versión, las cerezas son las protagonistas y aportan un sabor ligeramente ácido que contrasta con la textura dulce y dorada de la cobertura.

Es una receta que no requiere demasiados pasos ni técnicas complejas y se puede acompañar con crema, yogur natural o helado.

Ingredientes

Para la base:

500 g de cerezas frescas.

2 cucharadas de azúcar.

Jugo de medio limón.

1 cucharada de maicena.

Para el crumble:

150 g de harina.

100 g de manteca fría.

100 g de azúcar.

50 g de avena.

Una pizca de canela (opcional).

Cómo hacer crumble de cerezas paso a paso

1. Preparar la fruta. Lavar las cerezas, retirar los carozos y cortarlas por la mitad. Colocarlas en un recipiente y mezclarlas con el azúcar, el limón y la maicena.

2. Preparar la cobertura. En otro recipiente, mezclar la harina, el azúcar y la avena. Incorporar la manteca fría en cubos y trabajar con los dedos hasta obtener una textura de migas irregulares. No es necesario formar una masa compacta.

3. Armar el postre. Distribuir las cerezas en una fuente para horno y cubrirlas con la preparación de migas, procurando que la fruta quede bien cubierta.

4. Cocinar. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que la cobertura esté dorada y las cerezas comiencen a liberar su jugo.

5. Servir. Dejar reposar unos minutos y servir tibio, solo o acompañado con helado de vainilla.