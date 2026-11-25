Crumble de cerezas, un postre fácil y crocante para preparar en casa
Con cerezas frescas, una cubierta dorada y pocos ingredientes, este postre es una alternativa sencilla para disfrutar de la fruta en una preparación dulce que se sirve tibia o fría.
El crumble es una preparación clásica de la cocina que se caracteriza por combinar fruta cocida con una cubierta crocante elaborada a base de harina, manteca y azúcar. En esta versión, las cerezas son las protagonistas y aportan un sabor ligeramente ácido que contrasta con la textura dulce y dorada de la cobertura.
Es una receta que no requiere demasiados pasos ni técnicas complejas y se puede acompañar con crema, yogur natural o helado.
Ingredientes
Para la base:
- 500 g de cerezas frescas.
- 2 cucharadas de azúcar.
- Jugo de medio limón.
- 1 cucharada de maicena.
Para el crumble:
- 150 g de harina.
- 100 g de manteca fría.
- 100 g de azúcar.
- 50 g de avena.
- Una pizca de canela (opcional).
Cómo hacer crumble de cerezas paso a paso
1. Preparar la fruta. Lavar las cerezas, retirar los carozos y cortarlas por la mitad. Colocarlas en un recipiente y mezclarlas con el azúcar, el limón y la maicena.
2. Preparar la cobertura. En otro recipiente, mezclar la harina, el azúcar y la avena. Incorporar la manteca fría en cubos y trabajar con los dedos hasta obtener una textura de migas irregulares. No es necesario formar una masa compacta.
3. Armar el postre. Distribuir las cerezas en una fuente para horno y cubrirlas con la preparación de migas, procurando que la fruta quede bien cubierta.
4. Cocinar. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que la cobertura esté dorada y las cerezas comiencen a liberar su jugo.
5. Servir. Dejar reposar unos minutos y servir tibio, solo o acompañado con helado de vainilla.
Comentarios