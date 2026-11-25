El Gobierno de Río Negro licitó el 25 de agosto la obra de ampliación, ordenamiento vial y conectividad de la Avenida Perón de Cipolletti. Render: gentileza.

La licitación para ampliar y transformar la avenida Presidente Juan Domingo Perón de Cipolletti ya tiene una empresa recomendada para quedarse con los trabajos. La Comisión de Pre-Adjudicaciones de Vialidad Rionegrina evaluó las tres propuestas económicas y recomendó contratar a Ribeiro SRL, que presentó la oferta más baja, por $27.444.098.358,68 (US$16,99 millones al tipo de cambio oficial de hoy).

La intervención abarcará la actual Circunvalación Perón, desde Vélez Sarsfield hasta la Circunvalación Presidente Arturo Illia, en un corredor estratégico para conectar el tránsito que llega desde las rutas 22, 151 y Provincial 65. El proyecto está dividido en cinco tramos y apunta a mejorar la circulación entre distintos sectores de Cipolletti y los accesos a la ciudad.

Render: Gobierno de Río Negro.

En la apertura de sobres también participaron Cecosa S.A., con una propuesta de $29.593.832.047,43 (US$18,32 millones), y Pose S.A., que cotizó $31.359.513.591,03 (US$19,42 millones).

La oferta recomendada supera en un 10,7% el presupuesto oficial actualizado, que quedó en $24.795 millones (US$15,35 millones). El monto original de la licitación era de $18.557 millones (US$11,49 millones), pero fue actualizado por Vialidad Rionegrina para contemplar el desfasaje de valores entre período entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

La preadjudicación todavía debe completar las instancias administrativas correspondientes antes de la adjudicación definitiva y la firma del contrato.

Cuándo comenzará la obra de avenida Perón en Cipolletti

El gobernador Alberto Weretilneck había estimado que los trabajos comenzarán en enero de 2027, aunque no descartó que puedan adelantarse. La fecha dependerá de la evaluación de las ofertas, la firma del contrato, el anticipo financiero y el armado del obrador.

“Entre los trámites de evaluación de las tres ofertas, de evaluación de la firma del contrato, del anticipo financiero, del armado de los obradores por parte de la empresa, yo estimo que para el mes de enero vamos a estar empezando”, señaló.

La obra cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Por ese motivo, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, explicó anteriormente que el proceso requiere documentación adicional ante el organismo internacional. “Al ser una obra que tiene financiamiento de un organismo externo, requiere de un poquito más de tiempo para su inicio”, indicó.

Cómo será la transformación de avenida Perón en Cipolletti

El proyecto busca convertir la actual Circunvalación Presidente Juan Domingo Perón en una arteria troncal para ordenar el tránsito que llega desde las rutas Nacional 22 y 151, la Provincial 65 y el tercer puente. El plazo de ejecución previsto es de 24 meses.

Render: Gobierno de Río Negro.

Los trabajos se extenderán desde Vélez Sarsfield hasta la Circunvalación Presidente Arturo Illia, en cinco tramos. Contemplan calzadas de dos y hasta tres carriles por sentido, nuevas intersecciones, semáforos, iluminación y adecuación de los desagües pluviales.

También se construirán una bicisenda continua, corredores verdes, pasos peatonales y refugios para colectivos. El proyecto incluye unos 160.000 metros cuadrados de asfalto, 36.000 metros cuadrados de espacios verdes, 450 árboles y 270 luminarias.

El intendente Rodrigo Buteler destacó que la intervención mejorará la conexión entre la Ruta 22 y la Ruta 151 y facilitará el acceso a los sectores de mayor crecimiento de la ciudad.

Además, remarcó su impacto sobre el parque industrial de Cipolletti, que cuenta con 120 hectáreas y más de 100 empresas. “La conectividad de toda esa logística es necesario que sea de una manera segura, ordenada y de convivencia con el resto de los vecinos”, sostuvo.