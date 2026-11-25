El intendente Mariano Gaido anunció este miércoles un acuerdo político con Joaquín Eguía y Fuerza Libertaria para sumar ese espacio a Primero Neuquén rumbo a las elecciones provinciales y municipales del 14 de febrero de 2027 en Neuquén.

Gaido afirmó que Primero Neuquén «se nutre de diferentes espacios, en este caso Fuerza Libertaria con Joaquín, con Carlos, con todo el equipo de Fuerza Libertaria que viene a formar parte de Primero Neuquén. Para nosotros es fundamental que incorporemos juventud, experiencia, nuevas ideas y la oportunidad de hacer».

Además, aclaró que no buscan armar espacios espejo, sino «compartir un espacio, compartir proyectos, compartir una propuesta de gobierno».

Por su parte, Joaquín Eguía sostuvo que la decisión contó con un amplio respaldo interno, al señalar que «el 99% de las reuniones estuvieron de acuerdo con unirnos a Primero Neuquén».

El dirigente añadió que no discuten una definición nacional, sino la ciudad y la provincia hacia adelante, y advirtió sobre las dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes de 27, 28 y 29 años, además de pedir duplicar los loteos con servicios y atender la salud mental.

El foco en los jóvenes y el armado en el interior de Neuquén

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó que «los jóvenes no son futuro, son el presente que va a construir esta ciudad para quienes vienen y esa construcción, es con ellos». Asimismo, destacó que ya trabajan junto a Fuerza Libertaria en ordenanzas y cerró señalando que el objetivo común es «trabajar y hacer para nuestra gente».

En la misma línea, Carlos Jr. Eguia ratificó el acompañamiento de todo el partido, encabezado por Carlos Eguia, para los comicios del 14 de febrero de 2027 junto a Gaido, Pasqualini y su equipo. Además, indicó que Primero Neuquén postulará candidatos jóvenes en el interior, con listas integradas por menores de 30 años y presencia de sub 25 en localidades chicas, y puso en valor el 8% obtenido por Fuerza Libertaria en elecciones anteriores.

Gestión municipal, vivienda y el mapa de alianzas hacia 2027

Al defender la gestión en Neuquén, Gaido aseguró que la capital neuquina «hoy es un ejemplo del país», sin endeudamiento y con superávit permanente desde hace siete años. El intendente mencionó 8.220 lotes con servicios entregados en ese lapso y más de 800 empresas neuquinas inscriptas en el Parque Industrial, con 18.062 puestos de trabajo comprometidos.

El entendimiento se suma a otros movimientos políticos de cara a 2027, tras el acuerdo que Gaido cerró el 20 de noviembre con el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, para que Primero Neuquén acompañe al Frente y la Participación Neuquina mediante colectoras y candidatos propios en esa localidad y otras ciudades.

A su vez, ese pacto se articuló con el entendimiento previo entre el gobernador Rolando Figueroa y Rioseco, en el que el dirigente de Cutral Co acompaña a La Neuquinidad en lo provincial y el espacio del mandatario respalda al Frente y la Participación Neuquina a nivel local. Figueroa y Gaido, en tanto, sostienen desde 2024 un acuerdo político en defensa de los recursos de Neuquén.