El plan municipal de retiro puerta a puerta se cumplió en 42 de los 48 barrios de la ciudad en 2026 (foto Oscar Livera)

El subsecretario de Limpieza Urbana de Neuquén, Cristian Haspert, dijo que la ciudad sumará unas 100 cámaras de fotomultas de medioambiente para «escrachar» a los que tiran basura en baldíos, en la zona de la meseta o en los pluviales y humedales de la ciudad. Las multas por tirar basura en los canales o en la meseta, son más elevadas que cruzar un semáforo en rojo.

Según precisó Haspert, en conjunto con el área de medio ambiente de la ciudad, detectaron unos 70 puntos críticos donde son recurrentes los microbasurales urbanos. Y habrán cámaras fotomultas que apuntarán hacia esas zonas.

«En Gatica y Ceferino, por ejemplo, tenemos el récord de infracción: a los 20 minutos que limpiamos ese punto, vuelven a tirar basura», ejemplificó en la reunión de comisión donde se abordó el presupuesto 2027.

Las novedades sobre las fotomultas ambientales se conocieron en la comisión de Hacienda, con el tratamiento del presupuesto 2027 (foto Emiliano Ortiz)

La presidenta de la comisión de Legislación, Victoria Fernández, agregó que con la puesta en marcha del nuevo código contravencional en la ciudad, los vecinos podrán tomar imágenes para enviar a los Tribunales de Faltas y hasta se podrá secuestrar el vehículo que tira basura en los pluviales cuando sean registrados por terceros, sin necesidad de que se cite en el lugar al inspector municipal.

Haspert recordó que el municipio tiene 10 cámaras fotomultas que registran el arrojo de la basura en la vía pública, aunque algunas fueron vandalizadas o robadas. «Esa prueba que hicimos durante un año nos permitió ver vehículos, patentes, personas saliendo de un domicilio y arrojando basura en un canal, que es lo que nos complica» detalló en declaraciones a DIARIO RÍO NEGRO.

Agregó que «con la cantidad de servicios de recolección de residuos que tiene la ciudad, no entendemos a quienes siguen arrojando basura en la barda o en los canales; ahora no hay excusa porque el camión pasa por cada frente domiciliario seis días a la semana, hay dos centros de transferencia que reciben los electrodomésticos y basura de gran porte, se programa y retira gratuitamente lo que no pueden llevar con el operativo puerta a puerta; se invierten una gran cantidad del presupuesto para la limpieza», recordó el funcionario.

Advirtió que «estamos pensando en escrachar a esos vecinos en el momento en que lo están haciendo (arrojar basura en la vía pública), fiscalizar y los que tenemos oportunidad, multarlos y que sea ejemplar» dijo Haspert quien recordó que «si conseguimos las patentes, estamos pensando en el secuestro del vehículo».

Informó que la comuna tiene identificados «70 lugares crónicos» que al poco tiempo de haber sido objeto de limpieza, vuelven a quedar sucios. «El récord está en Villa Florencia, en Gatica y Ceferino Namuncurá duró 20 minutos limpio el lugar hasta que fueron a tirar heladeras, termotanques y colchones», sostuvo indignado. Agregó que la comuna contará con 100 cámaras nuevas que apuntarán a los puntos relevados para hacer la identificación de patentes y vecinos desaprensivos.

Las sanciones habilitadas a partir del 2 de diciembre

Fernández adelantó a RÍO NEGRO que el 2 de diciembre entrará en vigencia el código contravencional de la ciudad que fue actualizado en un trabajo conjunto con los tribunales de Faltas y diversas áreas operativas del municipio.

La norma actualizada «incorpora la posibilidad de que con medios digitales, se pueda registrar la infracción. Siempre con estos casos ocurría que mientras se hacía la denuncia y llegaba inspección, el infractor se iba; ahora servirá como prueba para y se podrá usar también la patente que se registre», explicó.

Agregó que se estableció en el código la figura de «inmobilizar el bien» hasta 60 días , que si bien se pensó para las motos y vehículos usados en picadas clandestinas, este tipo de herramientas ya estará en vigencia en diciembre.

Adelantó que habrá un botón en la página municipal para que se puedan subir estos registros a través del sistema «muni express».