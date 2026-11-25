El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó un serie de proyectos durante la sesión de este miércoles. Foto: Gentileza Concejo Deliberante de Cipolletti.

El Concejo Deliberante de Cipolletti este miércoles aprobó una serie de iniciativas vinculadas con la infraestructura urbana, la educación y la identidad de la ciudad. Entre ellas se destaca una obra de regularización eléctrica para el barrio Las Magnolias, que demandará una inversión superior a los $391.000.000. (US$ 239.877 al tipo de cambio vendedor del Banco Nación al cierre del 25 de noviembre).

La medida fue aprobada durante la Sesión Ordinaria N.º 1047, presidida por Karina Alvarez, en la que también se trataron proyectos relacionados con la donación de terrenos, el reconocimiento a referentes de la historia local y la trayectoria de un comercio cipoleño.

Una inversión de más de $391 millones para Las Magnolias

Uno de los principales proyectos aprobados fue la ratificación del convenio entre la Municipalidad de Cipolletti y la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro para regularizar la red eléctrica y el alumbrado público del barrio Las Magnolias.

La intervención alcanzará a 98 parcelas y tendrá un costo superior a los $391.000.000. Según se informó, el Municipio abonará la obra en 12 cuotas mensuales, mediante los fondos que recibe de la coparticipación provincial.

Los trabajos apuntan a mejorar el acceso al servicio eléctrico, reforzar la seguridad y optimizar las condiciones de vida de los vecinos del sector.

Nuevos terrenos para un proyecto educativo

Durante la misma sesión, los concejales aprobaron la reasignación de terrenos destinados al proyecto educativo de la Fundación Crear, a partir de la donación de dos parcelas por parte de la Provincia, a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), en el barrio Las Calandrias.

La institución asumió el compromiso de construir un salón de usos múltiples y un comedor en un plazo de dos años, contado desde la escrituración de los terrenos.

Además, una de las parcelas será destinada a un nuevo espacio verde de uso público. En tanto, el terreno que anteriormente había sido otorgado a la Fundación en el barrio Las Viñas será recuperado para su posterior venta

Un homenaje a la historia productiva y la trayectoria de Cipolletti

Otras de las iniciativas aprobadas establece que la calle rural indentificada como 406-1 pasará a llamarse José Schicchi, en homenaje a un inmigrante italiano que dedicó su vida al trabajo de la tierra y a la actividad frutícola. La propuesta contó con el acompañamiento de 100 vecinos y busca reconocer a las familias que contribuyeron al desarrollo productivo de Cipolletti.

En la misma sesión, el Concejo declaró de interés Municipal la trayectoria de Selecciones Rosmary, un tradicional comercio fundado por María Ladavez. El establecimiento celebra 60 años de actividad vinculada con la indumentaria femenina y la alta costura.

El reconocimiento del Legislativo local destaca su permanencia, su espíritu emprendendror y su participación en distintas iniciativas solidarias de la comunidad.