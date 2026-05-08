Prefectura Naval anunció el reclutamiento para sumar oficiales y suboficiales: cómo anotarse y cuáles son los requisitos

La Prefectura Naval Argentina inició la inscripción para aspirantes a sus Escuelas de Oficiales y Suboficiales de cara al ciclo lectivo 2027. La misma estará disponible para anotarse vía online y con tiempo límite hasta el 31 de agosto.

La convocatoria está dirigida para jóvenes argentinos que quieran desarrollar una carrera profesional dentro de la fuerza federal dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

Dentro del amplio rango de responsabilidades y deberes de protección, la Prefectura Naval Argentina cumple funciones vinculadas con la seguridad en mares, ríos, lagos navegables, puertos y fronteras, además de participar en operativos contra el narcotráfico, el contrabando y la pesca ilegal.

Dentro de prefectura se encuentra una diversidad laboral y profesional a cargo de distintas responsabilidades. En el sistema trabajan pilotos, navegantes, buzos, bomberos, nadadores de rescate y especialistas en comunicaciones.

Prefectura Naval anunció el reclutamiento para formar profesionales: dónde registrarse

Las personas interesadas en presentarse, deberán completar un formulario online y cargar la documentación requerida a través del portal oficial habilitado para el proceso de selección.

El sitio web oficial para las inscripciones es: https://inscripciones.prefecturanaval.gob.ar/portal/

Prefectura Naval (Foto: archivo)

Prefectura Naval anunció el reclutamiento para formar profesionales: cuáles son los requisitos

Los requisitos establecidos para participar de la incorporación a la Prefectura Naval Argentina son:

Ser argentino nativo o por opción.

Tener entre 17 y 22 años para ingresar a la Escuela de Oficiales.

Tener entre 17 y 27 años para la Escuela de Suboficiales.

Contar con título secundario o constancia de alumno regular.

No registrar antecedentes penales ni causas judiciales.

Aprobar las evaluaciones físicas, médicas y psicológicas.

En primera instancia, se deberá hacer la la carga de documentación personal como DNI, partida de nacimiento y antecedentes penales nacionales. Posteriormente, los postulantes deberán realizar un curso de nivelación virtual y evaluaciones intelectuales con Matemática, Inglés, lectura académica, Introducción a la Fuerza y actualización digital.

Las evaluaciones presenciales se desarrollarán en distintas sedes del país, entre ellas Zárate, Posadas, Corrientes, Paso de los Libres y Comodoro Rivadavia.

Una vez avanzadas las pruebas, los ingresantes deberán completar controles médicos, pruebas físicas y entrevistas psicológicas para definir el ingreso al ciclo lectivo 2027.