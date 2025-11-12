Matemáticos argentinos y españoles se congregan en Bariloche

Los más brillantes matemáticos argentinos y españoles se reunirán del 1 al 5 de diciembre en Bariloche ya que la ciudad será sede del Tercer Encuentro entre la Red Sociedad Matemática Española y la Unión Matemática Argentina.

A un mes del evento, hay más de 600 inscriptos entre investigadores, docentes y estudiantes de matemática, cifra que podría aumentar a medida que se acerque la fecha.

La agenda incluye conferencias, sesiones científicas, talleres para docentes de nivel secundario, cursos para estudiantes y actividades de divulgación lo que incluye un festival de matemática abierto a la comunidad y una mesa de intercambio focaliza en temas de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y sus aplicaciones en sectores productivos.

Las actividades se concentrarán en el Instituto Balseiro y en el Centro Regional Universitario Bariloche, de la Universidad Nacional del Comahue.

«Este encuentro es la principal reunión anual de la comunidad matemática argentina y se realiza de manera conjunta con la sociedad matemática española a fin de fortalecer lazos cíentíficos y culturales entre ambas instituciones«, destacó Úrsula Molter, presidenta la Unión Matemática Argentina. Todos los años se eligen diversas sedes y en esta ocasión, es el turno de Bariloche.

«La idea -agregó- es que los alumnos vean qué se está haciendo en lo más alto de la matemática en el mundo. Participarán muchos conferencistas reconocidos». Entre los participantes destacados se encuentran el investigador Miguel Walsh, referente internacional en teoría de números y el divulgador Teo López Puccio que brindará una charla abierta de divulgación matemática dirigida al público general.

El encuentro, definió Molter, es un espacio de intercambio académico y cooperación internacional, pero también de acercamiento de la matemática a la sociedad.