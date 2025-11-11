Cinco meses sin Carlos Ancapichun: «Lo enterraron, lo quemaron o lo tiraron a una laguna»

A cinco meses de la desaparición de Carlos Ancapichun, no hay rastros del poblador de Villa La Angostura, de 76 años, que fue visto por última vez en el Departamento de Puyehue en Chile. «La causa está reservada», atinaron a informar desde el Ministerio Público Fiscal De Los Lagos.

En las últimas semanas, su esposa Marisol Coronado consultó a dos psíquicas de Chile que coincidieron: ambas manifestaron que el cuerpo de Carlos permanece en el fondo de una laguna. Desde entonces, Marisol contactó a buzos para inspeccionar el cuerpo de agua.

«Lo sigo buscando y no voy a parar hasta encontrarlo«, sentenció Marisol que, dos semanas atrás, recorrió el centro de esquí Antillanca; mientras que el sábado pasado estuvo en una de las lagunas del sector aunque, según indicó, «con resultados negativos porque faltaron manos. Por eso, vamos a volver a salir con más buzos».

Marisol aseguró que, luego de encontrar el cuerpo de su marido, demandará al Estado de Chile. «Mi abogado debe suplicar al fiscal para que dé cada orden. Estoy desilusionada de la justicia chilena. Sucede que al parecer, todo los días desaparece gente en Chile. Sin cuerpo, no hay evidencia. De modo que yo tengo que buscar a mi marido, por mi cuenta. Por suerte, me acompañan los bomberos, gente de rescate y buzos. Tengo fe de que lo vamos a encontrar», dijo.

Ancapichun tenía doble nacionalidad y constantemente, cruzaba la frontera por Cardenal Samoré para visitar a sus parientes en Entrelagos y tramitar “el certificado de supervivencia” en el banco ya que cobraba una jubilación en ese país. Su último viaje lo emprendió el 13 de junio y lo que se sabe es que permaneció en la casa de su hermano durante dos horas. Según declararon sus familiares en Chile, Carlos les habría manifestado que visitaría el campo donde pretendía construir una casa, a un kilómetro y medio de distancia. Pero nunca más volvió y lo cierto es que nadie radicó la denuncia.

Tres días después, personal de Carabineros encontró su camioneta al costado de la ruta y a través de la patente, contactaron a Marisol que ratificó la falta de noticias sobre su esposo y recién en ese momento, denunció su desaparición.

Llamativamente, el padre de Ancapichun desapareció en el mismo sector a la salida de su trabajo en 1950. En esa ocasión, solo se encontró su caballo. Este dato fue confirmado a diario RIO NEGRO por su nieto Mirko, pero al no haber denuncia, no figura como antecedente en el Ministerio Público Fiscal.

¿Cómo fueron los últimos cinco meses para Marisol? La mujer admitió que «la incertidumbre mata. Necesito saber qué le pasó, a dónde está. Quiero encontrar su cuerpo y que se haga justicia. No se merece este cruel desenlace». Insistió en que a su esposo «no lo mataron en el campo porque nunca entró a ese campo. Lo mataron en esa casa y lo llevaron quién sabe donde. Acá no hay terceros. Lo enterraron, lo quemaron o lo tiraron a una laguna«.

Ante la desesperación y la falta de respuestas, Marisol consultó a las dos psíquicas -Nichole Gaete, de Osorno- e Isabel Cristina, conocida como «la psíquica de Chimbarongo». «Esta última encontró a los militares que se perdieron en la nieve», argumentó en relación a la tragedia de Antuco en 2005. En esa oportunidad, un suboficial y 44 conscriptos del Ejército de Chile murieron mientras realizaban ejercicios de montaña, pese a una nevada con una temperatura de 35 grados bajo cero, en la ladera del volcán Antuco en la Región del Biobío.

«A esta señora solo le pedí saber a dónde metieron a mi marido, a dónde está y, no qué le hicieron. Lo que dijo congenia con la otra. Me siento fuerte para seguir buscándolo y no voy a parar hasta encontrarlo. Voy a mover todo lo que tenga que mover», dijo.

Marisol retomará la búsqueda en la laguna señalada el fin de semana siguiente a las elecciones en Chile. «Además de los buzos que harán un rastrillaje acuático, habrá robots que tienen cámaras que permiten ver a 100 metros de profundidad. Se manejan como un dron. Tengo la esperanza de que lo vamos a encontrar«, concluyó la mujer.

A un mes de la desaparición de la pareja de jubilados en Chubut

Este martes se cumplió un mes de la desaparición de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Morales, de 69, en los Cañadones de Visser, a más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

La camioneta en la que se trasladaban fue encontrada en una zona de difícil acceso en el área costera, conocida como Rocas Coloradas, en un camino angosto y agreste. Pero estaba cerrada con llave, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior.

En la zona se hicieron rastrillajes, se sobrevoló la región con un helicóptero y un dron que capta figuras humanas, se los buscó con perros y hasta se incorporaron drones subterráneos y la policía montada.

El foco se puso en los sumideros que abundan en esa zona aunque la búsqueda en esas formaciones erosivas que se producen en las rocas blandas es riesgosa ya que pueden generarse desmoronamientos.