«Me duelen los ojos» fue la búsqueda principal en Google después del eclipse solar

Google Trends registró gran cantidad de consultas por parte de estadounidenses que contemplaron el eclipse de sol sin anteojos especiales.

Este servicio de Google permite conocer las búsquedas más frecuentes durante un intervalo de fechas. En las últimas horas, se disparó la búsqueda de «me duelen los ojos» («my eyes hurt»).

Las consultas están vinculadas con el eclipse de sol que se pudo apreciar ayer en Estados Unidos, Canadá, México, y hasta en la zona oeste de España. Durante algunas horas, la Luna pasó enfrente del Sol oscureciéndolo por completo y convirtió el día en noche. Según la NASA, es uno de los eventos más impactantes de los últimos eclipses.

Muchos no se lo quisieron perder y abarrotaron las terrazas, campos o lugares abiertos para mirar directamente el evento espacial y sacar buenas fotos. Esto se puede hacer sin problemas siempre que se usen lentes de sol o cristales adecuados, y preferiblemente homologados. De lo contrario, la luz solar, aunque sea tapada parcialmente por la Luna, dañará los ojos.

Eso es lo que sucedió a miles de estadounidenses. Por eso, las búsquedas se dispararon durante las horas en las que comenzó el eclipse y las posteriores.

No es la primera vez que sucede. Durante el eclipse de agosto de 2017 también se reiteró la misma consulta.

Según la Academia Americana de Oftalmología, no resulta extraño que las personas que miran directamente al sol queden ciegas en una parte de visión, los famosos puntos ciegos o negros. En muchas ocasiones, la vista regresa a la normalidad tras unas horas o días, pero en otros casos no lo hace, y no se recupera. O solo lo hace parcialmente.

Recomiendan mirar los eclipses con los cristales adecuados. Lo ideal es comprar gafas homologadas para protegerse adecuadamente de la luz solar.

Información de Noticias Argentinas