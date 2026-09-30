“Me paralizo cuando lo veo”: denunció acoso en Bariloche y la Justicia ordenó protegerla

Una mujer atemorizada por el acoso que sufría en la vía pública y en su trabajo solicitó protección en Bariloche. La jueza de Paz ordenó una restricción de acercamiento por 60 días y dispuso rondas policiales periódicas en el comercio donde trabaja la denunciante.

Relató que un hombre aparecía constantemente en el comercio donde trabaja e intentaba hacerle regalos. Aseguró que no lo conoce y que nunca tuvo trato ni comunicación con él. El temor aumentó después de un episodio en el centro de Bariloche, cuando el denunciado se le acercó e intentó tomarla del brazo.

En una primera instancia, la mujer presentó la denuncia en la Comisaría Segunda y luego, amplió su relato ante el Juzgado de Paz. Advirtió que esta situación comenzó a condicionar su vida cotidiana y que siente miedo del denunciado, que se paraliza cuando lo ve y que la situación se volvió insostenible. También explicó que trabaja con horarios rotativos y que, en algunas oportunidades, termina su jornada muy tarde y debe caminar sola hasta la parada del colectivo.

La mujer contó que el hombre solía aparecer de manera frecuente en el comercio donde trabaja. Suele concurrir al establecimiento para retirar pedidos, pero además, le llevaba regalos. «Ante el miedo que le provocaba tener contacto con él, la denunciante comenzó a pedirle a una compañera que se encargara de entregarle los pedidos. Manifestó también que no estaba tranquila, que lloraba con frecuencia y que no sabía cómo reaccionar cuando se encontraba frente al hombre porque, según explicó, se paralizaba», informaron desde el Poder Judicial.

La magistrada entendió que correspondía adoptar medidas urgentes para evitar nuevos episodios. De modo que se basó en el artículo 75 bis del Código Contravencional de Río Negro, que permite disponer medidas cautelares y de protección.

La principal restricción establece que el hombre no podrá acercarse a menos de 200 metros de la denunciante ni de cualquier lugar donde ella se encuentre. También deberá abstenerse de realizar actos que puedan perturbarla. La medida tendrá una vigencia inicial de 60 días y, una vez cumplido ese plazo, podrá continuar o cesar, según resuelva el Poder Judicial. A la prohibición de acercamiento se sumó otra restricción: el denunciado no podrá establecer comunicación ni contacto con la mujer o con testigos por ningún medio, incluidas las redes sociales.

La jueza también ordenó librar un oficio a la Comisaría Segunda respecto a las medidas a fin de que actúe ante cualquier incumplimiento. Además, dispuso de manera expresa que personal policial realice rondas periódicas por el comercio donde trabaja la mujer, uno de los lugares donde, según la denuncia, el hombre aparecía con insistencia.

La resolución también ordenó a la Comisaría Segunda que notifique al hombre de manera personal y urgente y le entregue una copia de las medidas dispuestas. Si el hombre viola las restricciones, el caso pasará a la Fiscalía de turno por posible desobediencia a la autoridad.