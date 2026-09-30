Alerta en River: Atlético Madrid tiene en carpeta a Santiago Beltrán

River vive días de incertidumbre con respecto a la situación de Santiago Beltrán. Por su buen nivel, el arquero del Millonario ya acapara la atención de clubes del futbol europeo. Y ya hay uno que lo tiene en sus prioridades.

Según los medios españoles, el Atlético Madrid buscaría al joven de 21 años en el próximo mercado de pases ante una inminente salida de Jan Oblak, el histórico arquero esloveno que podría terminar su vínculo con el Colchonero esta temporada.

Por ahora no hubo contactos aunque en Núñez esperan que llegue una oferta. La dirigencia de River tendría un monto mínimo para negociar de alrededor de 15 millones de euros.

La competencia por el arquero incluye a Aston Villa, Manchester City, Manchester United, Inter y Juventus. El interés del Atlético se suma a un seguimiento previo que también había derivado en charlas durante la ventana de transferencias anterior.

En medio de esta posible negociación, el Millonario quiere mejorar el contrato de Beltrán. Su vínculo se extiende hasta diciembre de 2027 pero la idea es negociar una suba de salario y una extensión para que el club se garantice una venta histórica.

El actual arquero de River se encuentra entrenando en la Selección Argentina en su segunda convocatoria con la Albiceleste. Podría sumar minutos en alguno de los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, los partidos de esta fecha FIFA.

Si Beltrán termina emigrando en el próximo mercado de pases, River ya tiene en carpeta a dos apuntados. Ellos son el marroquí Bono, que se desempeña en el Al-Hilal de la liga de Arabia y que es un hincha confeso. El otro es Agustín Rossi, el ex Boca que defiende actualmente el arco de Flamengo.