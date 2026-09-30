Causa Andis: denunciaron casi 200% de sobreprecios en compras millonarias de insumos médicos

Luego de su procesamiento en la causa por las presuntas coimas en la ANDIS, el abogado Gregorio Dalbón pidió el lunes la detención del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, por las supuestas irregularidades en la entidad. Mientras avanza la investigación, se conoció ahora un informe del Ministerio de Salud que mostró que se habrían abonado sobreprecios multimillonarios.

Uno de los casos reflejados en la información que entregó la cartera de salud a la Justicia documentó que un paciente de Río Negro no recibió una prótesis pese a que figuraba como entregada y esto derivó en la amputación de su pierna.

Andis: un informe reveló sobreprecios en insumos médicos

Según consignó el medio Infobae, en el “informe técnico” se advirtieron en la compra de insumos médicos diferencias de precios de hasta 1.972% frente a adquisiciones realizadas por otros organismos públicos.

También marcó el medio de Buenos Aires que la auditoría del Gobierno detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ex ADIS encabezada por Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025.

En lo que se refiere a los avances judiciales, recientemente el querellante Gregorio Dalbón solicitó ante el juez federal Ariel Lijo la detención de Spagnuolo, enfatizando en la incorporación de los nuevos informes contables. La pesquisa judicial analiza licitaciones dirigidas y pagos indebidos por un monto global estimado en más de $ 30.000 millones.

El escrito, citado por Noticias Argentinas, marcó que en los informes “se habrían constatado diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se correspondían con aquellos que habían sido adjudicados”.

“No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público, durante el período en que Diego Spagnuolo se encontraba al frente de ANDIS”, sostuvo el texto.