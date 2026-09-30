ANSES octubre 2026: cuándo cobran jubilados, AUH, SUAF y Pensiones No Contributivas, según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el calendario unificado de pagos para octubre 2026, combinando la pauta de movilidad mensual del 1,66% —homologada a través de las Resoluciones 283/2026 y 284/2026— con la prórroga del bono extraordinario de hasta $70.000 decretada por el Poder Ejecutivo nacional mediante el Decreto 1108/2026.

La grilla oficial abarcará de forma coordinada a las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), a los trabajadores con salario familiar del SUAF y a quienes perciben el Fondo de Desempleo, marcando como hito inicial el jueves 8 de octubre 2026, día en que se abrirán las ventanillas bancarias y se habilitará la consulta de los recibos de sueldo en la plataforma digital Mi ANSES.

ANSES: fechas de cobro de jubilaciones y pensiones octubre de 2026

El cronograma previsional del SIPA se desarrollará en dos fases claramente diferenciadas, ordenadas de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($505.748,51 con bono): DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre 2026. DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre 2026. DNI terminados en 2: martes 13 de octubre 2026 (luego del fin de semana largo). DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre 2026. DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre 2026. DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre 2026. DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre 2026. DNI terminados en 7: martes 20 de octubre 2026. DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre 2026. DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre 2026.



($505.748,51 con bono): Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo garantizado : DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre 2026. DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre 2026. DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre 2026. DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre 2026. DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre 2026.

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Pensiones No Contributivas ANSES: cuándo se cobra en octubre 2026 por DNI

Las liquidaciones de las PNC comenzarán en simultáneo con el piso jubilatorio, agrupando dos terminaciones de documento por jornada operativa:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre 2026.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre 2026.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre 2026.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre 2026.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre 2026.

Asignaciones familiares asociadas: quienes perciban una PNC por discapacidad y cobren salario familiar por sus hijos recibirán el importe unificado el jueves 8 de octubre 2026, con independencia de la terminación del DNI.

ANSES octubre 2026: cronograma de cobro de AUH, SUAF y Fondo de Desempleo

Para el universo familiar y de cobertura ante la pérdida de empleo, el organismo previsional determinó las siguientes ventanas de acreditación:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre 2026. DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre 2026. DNI terminados en 2: martes 13 de octubre 2026. DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre 2026. DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre 2026. DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre 2026. DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre 2026. DNI terminados en 7: martes 20 de octubre 2026. DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre 2026. DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre 2026.

: Asignación por Embarazo (AUE) : inicia el viernes 9 de octubre 2026 (DNI 0) y culmina el viernes 23 de octubre 2026 (DNI 9).

: inicia el viernes 9 de octubre 2026 (DNI 0) y culmina el viernes 23 de octubre 2026 (DNI 9). Asignación Prenatal : se liquidará entre el miércoles 14 y el martes 20 de octubre 2026, a razón de dos terminaciones por día hábil.

: se liquidará entre el miércoles 14 y el martes 20 de octubre 2026, a razón de dos terminaciones por día hábil. Asignación por Maternidad y Pagos Únicos (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) : cobran todas las terminaciones desde el viernes 9 o miércoles 14 de octubre 2026 hasta el martes 10 de noviembre 2026.

: cobran todas las terminaciones desde el viernes 9 o miércoles 14 de octubre 2026 hasta el martes 10 de noviembre 2026. Fondo de Desempleo: se depositará desde el jueves 22 de octubre 2026 (DNI 0 y 1) hasta el miércoles 28 de octubre 2026 (DNI 8 y 9), con topes a mes vencido situados entre $191.900 y $383.800.

ANSES: una por una, calendario de pago de prestaciones en octubre 2026