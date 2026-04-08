Menos frecuencia y más espera: el conflicto gremial complica la movilidad en el AMBA

Los pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) otra vez tuvieron una jornada complicada, marcada por demoras y una notable reducción en la frecuencia de los colectivos.

La UTA se suma al conflicto y agrava las demoras en el AMBA

Mientras las líneas de la línea Dota seguirán con servicio reducido este jueves, la UTA se sumó al conflicto con retenciones de tareas. Este jueves habrá una reunión clave antes del mediodía.

La situación, que afectó a miles de usuarios en horas pico este martes y miércoles, responde a la crisis económica que atraviesa el sector del transporte y la situación podría agravarse.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció esta tarde que, a partir de la medianoche del jueves, hará una reducción de sus tareas, por lo que habrá menos frecuencia de colectivos circulando en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En consecuencia, serán todas las líneas de colectivos las que tendrán servicios reducidos este jueves. De esta manera, una extensa lista de líneas circulará con menos frecuencia de lo habitual. La medida afectará principalmente a los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se espera una menor disponibilidad de unidades y mayores tiempos de espera en paradas clave.

Sin embargo, con la medida de la UTA, son muchas las líneas las que tendrán servicios con demoras, algo que podría cambiar luego de la reunión que mantendrán este jueves cerca del mediodía.

NA