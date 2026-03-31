Subsidios al transporte en Río Negro: la provincia creó un régimen para frenar subas de tarifas

El gobierno de Río Negro oficializó la creación de un régimen de subsidios al transporte público interurbano para 2026, con el objetivo de sostener el servicio y amortiguar el impacto de los costos en las tarifas que pagan los usuarios.

La medida quedó publicada en el último boletín oficial de Río Negro a través de decreto provincial y apunta a compensar los desequilibrios financieros que enfrentan las empresas prestatarias y por consiguiente que «no repercuta de manera directa y proporcional en las economías familiares».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el subsecretario de Transporte, Juan Ignacio Ciancaglini, confirmó que el esquema alcanzará a todas las líneas provinciales, tanto de corta como de larga distancia.

Este régimen de subsidios no alcanza a los transportes urbanos que, hasta el año pasado sostuvo la provincia. En el 2025, el Estado provincial mantuvo unos 420 millones mensuales para atenuar el impacto del costo del transporte de pasajeros en Río Negro. El 60% (unos 252 millones) recaía en el servicio interurbano provincial y el 40% (unos 168 millones) en los urbanos.

Un esquema para sostener el transporte interurbano en Río Negro

El nuevo régimen garantiza que las empresas de transporte público de pasajeros de carácter interurbano reciban un monto mensual proveniente del Tesoro provincial, orientado a asegurar la continuidad y sustentabilidad de las prestaciones.

En los considerandos se advierte que el transporte es “un servicio público esencial y de gran importancia social”, y se justifica la asistencia para evitar que las subas “repercutan de manera directa y proporcional en las economías familiares”. Hasta el año pasado, el subsidio provincial permitía cubrir hasta un 50% del costo del boleto, según indicó Ciancaglini.

El subsecretario de Transporte de Río Negro indicó que entre las firmas incluidas mencionó a Las Grutas SA, KoKo SRL, Transporte Amancay SRL, Vía Bariloche SA, Cooperativa El Juncal, Fredes SRL, Pehuenche SA, el servicio concesionado del municipio de Guardia Mitre y Patagonia Land SRL.

El funcionario explicó que los montos aún se encuentran en análisis y estarán vinculados, entre otros factores, al índice pasajero por kilómetro. “Los importes se están evaluando de acuerdo al IPK de cada línea. Menos pasajeros paga el kilómetro, más caro el pasaje y más cubre el subsidio”, precisó.

Además, el funcionario anticipó que la próxima semana se definirán y darán a conocer los montos que recibirá cada empresa dentro del esquema de compensaciones.

Según el decreto, la distribución de los subsidios quedará sujeta a una reglamentación específica que definirá la Secretaría de Transporte. Se tendrán en cuenta “los viajes efectivamente realizados, la calidad de la prestación y la distancia de los traslados”, entre otros parámetros vinculados al uso real del servicio.