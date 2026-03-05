Cuando cada minuto cuenta: la revolución en la atención del infarto en Neuquén

Una mujer de 53 años ingresó a la guardia del hospital de Las Ovejas con un fuerte dolor en el pecho. Un electrocardiograma confirmó las sospechas: se trataba de un síndrome coronario agudo. De inmediato se puso en marcha la Red Provincial para la Atención de Infartos (Red-IAM).



“Se le dio inicio al tratamiento, se esperó unos 40 minutos para ver si había alguna reacción adversa y después se derivó”, contó el director del nosocomio Celso Vázquez. A la altura de Andacollo, presentó complicaciones severas, pero pudieron estabilizarla gracias al contacto constante con el hospital de Chos Malal, el más cercano de mayor complejidad. Luego fue trasladada al Castro Rendón en Neuquén capital donde ingresó ese jueves por la noche. El martes ya había sido dada de alta.



La Red Provincial para la Atención de Infartos (Red-IAM), lanzada en julio de 2025 bajo la estrategia RADAR, salvó la vida de la mujer de Las Ovejas. Además, logró reducir a 24 minutos el tiempo de respuesta para infartos complejos en localidades del interior de Neuquén, como Junín de los Andes.

Qué es la Red-IAM, el protocolo que acorta distancias y salva corazones



Nació de la necesidad de garantizar el mejor tratamiento frente a infartos en los lugares más alejados de Neuquén capital, donde se encuentra el único equipo de hemodinamia de salud pública. “Llegaban muy tarde”, afirmó la cardióloga del hospital Castro Rendón, Lilian Báez, y remarcó: “Cada minuto que pasa es miocardio, el músculo del corazón, que se pierde”.



Como se trata de una tecnología médica especializada muy compleja y costosa, buscaron una alternativa más eficiente: “Número IAM”, una línea de telemedicina disponible las 24 horas. Este sistema permite que el personal médico de hospitales del interior “se puedan comunicar y pueda hacer un diagnóstico rápido” a través del envío de un electrocardiograma.



Báez indicó que un cardiólogo de guardia pasiva en el hospital Castro Rendón recibe la consulta. “Hace el diagnóstico y le dice: es un infarto, hay que trombolizar”, ejemplificó. Así, guía al médico de campo en los pasos a seguir. Además de la consulta diagnóstica, el especialista ayuda a gestionar derivaciones y coordinar con obras sociales, optimizando el tiempo y los recursos.

Un cardiólogo del hospital Castro Rendón guía a los profesionales del interior frente a un infarto. (Foto: Archivo).



Uno de los logros más notables de la red es la expansión del uso de los trombolíticos. La referente remarcó que, gracias a la capacitación y la guía remota, su aplicación en nosocomios alejados de la capital se “sextuplicó”, pasando de un promedio de 0.49 a tres procedimientos mensuales. Se trata de una medicación que “abre la arteria para que haya flujo”, crucial cuando la hemodinamia no es accesible de inmediato o la derivación exceda los tiempos críticos.



Cumplen un rol fundamental para mitigar el daño mientras se organiza el traslado. “El paciente que tiene un infarto muchas veces no muere, pero queda con insuficiencia cardíaca”, señaló la cardióloga, por lo que es vital la rápida intervención para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.



Precisó que el tiempo límite recomendado para realizar el procedimiento frente a un infarto agudo de miocardio es de 120 minutos desde que se realiza el electrocardiograma que confirma el diagnóstico. “Ese es el minuto cero. Ahí empieza la cuenta regresiva de la famosa ‘hora de oro’, el tiempo en el que se tiene que abrir la arteria”, recalcó.

Más capacitaciones, «la meta de 2026» de Neuquén



La Red-IAM comenzó a implementarse en julio y en menos de un año ya mostró resultados significativos. Sin embargo, aún quedan disparidades por saldar. Por ejemplo, en Zapala y Cutral Co aún registran 68 minutos en el tiempo de respuesta. Para Báez se debe, principalmente, a la “falta de capacitación” y a la necesidad de mejorar la comunicación en algunos centros, una “meta para 2026”.



El modelo se inspira en experiencias de otras provincias y en guías de práctica clínica internacionales a través de la telemedicina. Lilian Báez subrayó que la enfermedad cardiovascular “sigue siendo la primer causa de muerte, no solo en los hombres, sino en las mujeres, a nivel mundial”. Por eso, prometen seguir optimizando el funcionamiento de la Red-IAM para seguir salvando vidas, así como sucedió con el caso de la mujer de Las Ovejas.

logró reducir a 24 minutos el tiempo de respuesta para infartos complejos en localidades como Junín de los Andes. (Foto: Matías Subat).

“Cualquiera puede tener un infarto”: qué síntomas tener en cuenta

El infarto agudo de miocardio es una emergencia médica donde la rapidez en la detección y el tratamiento son vitales para salvar vidas y minimizar daños irreversibles en el corazón. Uno de los principales desafíos es que muchas personas no reconocen a tiempo los síntomas o subestiman su gravedad, lo que puede demorar la atención y agravar el daño cardíaco.



La cardióloga del hospital Castro Rendón señaló que los síntomas clásicos del infarto incluyen un dolor o una presión intensa en el pecho, descrito frecuentemente como una sensación de opresión, quemazón o que algo “aprieta” detrás del esternón. Este dolor puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, el cuello o la espalda.



Sin embargo, no todos experimentan el infarto de la misma manera: las mujeres, los pacientes diabéticos y algunas personas mayores pueden presentar síntomas atípicos o menos evidentes, como dolor abdominal, dificultad para respirar, mareos, sudoración fría o incluso sensación de desmayo.



La Red Provincial para la Atención de Infartos (Red-IAM) de Neuquén, comentó que un mito común es pensar que el infarto solo afecta a hombres mayores con factores de riesgo evidentes. “Un infarto lo puede tener cualquier persona mayor de 35 años, ya sea hombre o mujer”, y factores como el tabaquismo, el estrés o la vida sedentaria están aumentando la incidencia en personas más jóvenes. Sostuvo que por eso es fundamental estar atentos a cualquier dolor en el pecho que “no ceda con ningún movimiento o medicación”.



Báez advirtió que un problema frecuente que retrasa el diagnóstico oportuno es que algunos profesionales de la salud subestiman los síntomas que presentan los pacientes. “Muchas veces el paciente llega y el médico o el personal que recibe no interpreta ese dolor como un infarto y eso genera demoras que pueden ser fatales”, enfatizó.



Por eso, remarcó la importancia de capacitar no solo a los médicos, sino también al personal administrativo y de primera consulta, para que reconozcan rápidamente la gravedad del cuadro y activen el protocolo de emergencia.

Qué es la hemodinamia y qué centros de Neuquén cuentan con equipos

El único equipo de hemodinamia público en Neuquén se encuentra en el hospital Castro Rendón, en la capital provincial. La cardióloga Lilian Báez explicó que esta tecnología especializada permite realizar procedimientos como cateterismos y angioplastias, que consisten en abrir las arterias coronarias obstruidas para restablecer el flujo sanguíneo al corazón. Sostuvo que es el mejor tratamiento para el infarto agudo de miocardio.



Además, en el sector privado de Neuquén, la Clínica Pasteur y la Clínica de Imágenes, también cuentan con equipos de hemodinamia. Estos dispositivos permiten a cardiólogos especialistas visualizar en tiempo real, mediante imágenes radiográficas, las arterias y venas del corazón para diagnosticar y tratar diversas enfermedades cardiovasculares con procedimientos mínimamente invasivos.