Mercado de Sabores 2025: abrieron las inscripciones para elaboradores y food trucks en Neuquén

El Mercado Concentrador del Neuquén volverá a convertirse en una gran vidriera de la producción local con una nueva edición del «Mercado de Sabores», la feria gastronómica y cultural que se desarrollará el 15 y 16 de noviembre, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita.

El evento, que celebra por segundo año consecutivo la identidad productiva de la provincia, invita a elaboradores de alimentos y bebidas neuquinos y food trucks a participar. Las inscripciones ya están abiertas y se extenderán hasta el 31 de octubre para los elaboradores y hasta el 17 de octubre para los carros de comida.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de frutas y verduras a precios accesibles, además de productos regionales, un patio gastronómico, espectáculos culturales, juegos para niños, charlas y sorteos.

La feria tendrá lugar en el playón ubicado entre las Naves I y II del Mercado Concentrador, donde se ubicarán los puestos de elaboradores y el patio gastronómico con food trucks.

Requisitos de participación

Los elaboradores de alimentos y bebidas deberán ser productores de la provincia de Neuquén, contar con habilitación municipal o nacional de su establecimiento y con carnet de manipulador de alimentos vigente.

Los food trucks deberán poseer licencia comercial y/o habilitación bromatológica actualizada. En ambos casos se deberá abonar un arancel por los espacios de comercialización, cuyos detalles figuran en los formularios de inscripción:

Elaboradores de alimentos y bebidas: Formulario de inscripción

(hasta el 31 de octubre).



(hasta el 31 de octubre). Food trucks: Formulario de preinscripción

(hasta el 17 de octubre).

Para consultas o más información, los interesados pueden comunicarse con el Centro PyME-ADENEU a través del correo mlagos@adeneu.com.ar

Una feria con sello neuquino

«Mercado de Sabores» es una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Neuquén, a través del Mercado Concentrador del Neuquén y el Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, con el apoyo de los municipios de Neuquén capital y Centenario.