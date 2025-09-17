ESCUCHÁ RN RADIO
Miércoles gris en la Patagonia: lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes en Neuquén y Río Negro

Este miércoles el pronóstico anticipa lluvias y tormentas en la región. El Alto Valle tendrá intensas lluvias y habrá ráfagas de viento en la cordillera y la costa de Río Negro.

Naira Torres Bel

Por Naira Torres Bel

Este miércoles se presenta como una jornada de inestabilidad climática en diversas zonas de la Patagonia, con cielos variables que darán paso a fenómenos importantes. Las precipitaciones serán un factor clave, acompañadas por la presencia de viento que marcará la dinámica del día en varios sectores de Neuquén y Río Negro.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro experimentará un cielo nublado durante la jornada. Se prevé una probabilidad de precipitación de entre 0 y 40%, con posibles tormentas y lluvia fuerte, especialmente complicadas en la mañana y noche.

La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 7°C.

El viento en el Alto Valle soplará del sudeste con velocidades de entre 13 y 22 Km/h, sin esperarse ráfagas significativas. La inestabilidad climática para esta zona estará más ligada a la presencia de lluvia y la posibilidad de tormentas en los momentos más críticos del día, invitando a la precaución al transitar.

Miércoles gris en la cordillera de Neuquén y Río Negro: el viento será protagonista

Para San Carlos de Bariloche, el SMN pronostica un cielo parcialmente nublado con una probabilidad de precipitación de entre 0 y 40%, incluyendo tormentas y lluvia. La temperatura máxima será de 15°C y la mínima de 3°C. La situación se complicará durante la tarde y noche debido a ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 Km/h, con un viento predominante de 7 a 22 Km/h.

En San Martín de los Andes, la jornada será nublada con viento del oeste entre 7 y 12 Km/h. Aquí también se anticipan ráfagas de viento importantes, oscilando entre 42 y 50 Km/h, afectando principalmente la tarde y noche.

Las temperaturas serán similares a las de Bariloche, con una máxima de 15°C y una mínima de 3°C.

Lluvias e intensas tormentas en la zona costera de Río Negro

Para la costa de Río Negro, el Servicio Meteorológico Nacional indica un cielo nublado con una mayor probabilidad de precipitación, entre 0 y 70%. Se esperan lluvias fuertes y tormentas, especialmente problemáticas durante la tarde y noche.

Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 16°C y una mínima de 5°C.

El viento será un factor significativo, con dirección predominante del este y velocidades entre 13 y 41 Km/h. Además, se anticipan ráfagas que podrían ser muy intensas, entre 42 y 59 Km/h.

Se recomienda especial atención a los avisos meteorológicos para esta zona costera debido a la combinación de viento y precipitaciones.


