Miércoles gris en la Patagonia: lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes en Neuquén y Río Negro

Este miércoles se presenta como una jornada de inestabilidad climática en diversas zonas de la Patagonia, con cielos variables que darán paso a fenómenos importantes. Las precipitaciones serán un factor clave, acompañadas por la presencia de viento que marcará la dinámica del día en varios sectores de Neuquén y Río Negro.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro experimentará un cielo nublado durante la jornada. Se prevé una probabilidad de precipitación de entre 0 y 40%, con posibles tormentas y lluvia fuerte, especialmente complicadas en la mañana y noche.

La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima será de 7°C.

El viento en el Alto Valle soplará del sudeste con velocidades de entre 13 y 22 Km/h, sin esperarse ráfagas significativas. La inestabilidad climática para esta zona estará más ligada a la presencia de lluvia y la posibilidad de tormentas en los momentos más críticos del día, invitando a la precaución al transitar.

Miércoles gris en la cordillera de Neuquén y Río Negro: el viento será protagonista

Para San Carlos de Bariloche, el SMN pronostica un cielo parcialmente nublado con una probabilidad de precipitación de entre 0 y 40%, incluyendo tormentas y lluvia. La temperatura máxima será de 15°C y la mínima de 3°C. La situación se complicará durante la tarde y noche debido a ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 Km/h, con un viento predominante de 7 a 22 Km/h.

En San Martín de los Andes, la jornada será nublada con viento del oeste entre 7 y 12 Km/h. Aquí también se anticipan ráfagas de viento importantes, oscilando entre 42 y 50 Km/h, afectando principalmente la tarde y noche.

Las temperaturas serán similares a las de Bariloche, con una máxima de 15°C y una mínima de 3°C.

Lluvias e intensas tormentas en la zona costera de Río Negro

Para la costa de Río Negro, el Servicio Meteorológico Nacional indica un cielo nublado con una mayor probabilidad de precipitación, entre 0 y 70%. Se esperan lluvias fuertes y tormentas, especialmente problemáticas durante la tarde y noche.

Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 16°C y una mínima de 5°C.

El viento será un factor significativo, con dirección predominante del este y velocidades entre 13 y 41 Km/h. Además, se anticipan ráfagas que podrían ser muy intensas, entre 42 y 59 Km/h.

Se recomienda especial atención a los avisos meteorológicos para esta zona costera debido a la combinación de viento y precipitaciones.