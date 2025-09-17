Alerta por tormentas, con ráfagas y posible caída de granizo en ocho provincias este miércoles, una es de la Patagonia

Las malas condiciones del pronóstico del tiempo regresan este miércoles en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas. Hay una provincia de la Patagonia entre las zonas afectadas.

Las zonas afectadas por la alerta por tormentas este miércoles 17 de septiembre

El SMN emitió un alerta amarillo que rige para zonas de Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco.

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo».

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta por tormentas el jueves

Sigue la advertencia por tormentas para el jueves en Río Negro. Además están incluidas las provincias de Formosa, Jujuy y Chaco, Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra. Evitá actividades al aire libre. No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. Estate atento ante la posible caída de granizo. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

