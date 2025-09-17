Tormenta y probabilidad de granizo: ¿a qué hora llega la lluvia al Alto Valle?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas para este miércoles. Según lo anticipado, el fenómeno que combinará fuertes lluvias y hasta posibilidad granizo, alcanzará a la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, por ello acá te contamos cuáles serán las horas más complejas.

El organismo informó que el área bajo alerta será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Tras esto detalló que «las mismas podrían provocar intensa actividad eléctrica, granizo, abundante caída de agua en cortos periodos y ráfagas de hasta 60 km/h».

Asimismo precisó que la provincia de Río Negro será la más afectada, pero no descartan que la inestabilidad se extienda incluso hasta Neuquén capital.

¿A qué hora llega la lluvia al Alto Valle?

Según el pronóstico el cielo estará nublado y se espera que la inestabilidad con lluvias y tormentas se intensifiquen en el transcurso de la jornada.

La alerta por tormentas incluye la posibilidad de caída de granizo, junto con ráfagas de viento y actividad eléctrica. Pero para aclarar, no es una certeza que este fenómeno impacte en toda la región, tal vez afecte a zonas rurales.

En ciudades como Roca se espera que la lluvia se instale desde el mediodía y se mantenga incluso hasta la noche, pudiendo alterar así la jornada del jueves.

En tanto en la ciudad de Neuquén capital se prevé que las precipitaciones comiencen recién durante la tarde y se mantengan hasta la noche.