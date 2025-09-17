Alerta en el Alto Valle: hasta cuándo seguirán las tormentas y posible caída de granizo en Neuquén y Río Negro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este 17 y 18 de septiembre en la región. Conocé cuándo mejorarán las condiciones del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para este miércoles 17 de septiembre. Según lo anticipado, el fenómeno que combinará fuertes lluvias y hasta posibilidad granizo, alcanzará a la región del Alto Valle. Hasta cuándo seguirán esas condiciones del tiempo en Neuquén y Río Negro.
Hasta cuándo hay pronóstico de tormentas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro
El SMN indicó que en Neuquén hay pronóstico de tormentas aisladas durante este miércoles y que seguirán durante la madrugada del jueves.
En tanto, en Roca y Villa Regina se espera que se prolonguen un poco más. Para el jueves se pronostican tormentas aisladas durante la mañana y tarde, y de fuerte intensidad hacia la noche.
El viernes se espera en el Alto Valle una jornada nublada y para el sábado que haya lluvias aisladas, con vientos que rondarán entre 20 y 30 km/h.
Alerta por tormentas en el Alto Valle de Río Negro: los peores horarios
El SMN, anunció una alerta por tormentas este miércoles y jueves en la zona del este de El Cuy – General Roca:
«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar intensa actividad eléctrica, granizo, abundante caída de agua en cortos periodos y ráfagas de hasta 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual», informó el organismo.
Precisó que los peores horarios serán el miércoles y jueves por la noche.
