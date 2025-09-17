Alerta en el Alto Valle: hasta cuándo seguirán las tormentas y posible caída de granizo en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para este miércoles 17 de septiembre. Según lo anticipado, el fenómeno que combinará fuertes lluvias y hasta posibilidad granizo, alcanzará a la región del Alto Valle. Hasta cuándo seguirán esas condiciones del tiempo en Neuquén y Río Negro.

Hasta cuándo hay pronóstico de tormentas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

El SMN indicó que en Neuquén hay pronóstico de tormentas aisladas durante este miércoles y que seguirán durante la madrugada del jueves.

En tanto, en Roca y Villa Regina se espera que se prolonguen un poco más. Para el jueves se pronostican tormentas aisladas durante la mañana y tarde, y de fuerte intensidad hacia la noche.

El viernes se espera en el Alto Valle una jornada nublada y para el sábado que haya lluvias aisladas, con vientos que rondarán entre 20 y 30 km/h.

Alerta por tormentas en el Alto Valle de Río Negro: los peores horarios

El SMN, anunció una alerta por tormentas este miércoles y jueves en la zona del este de El Cuy – General Roca:

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar intensa actividad eléctrica, granizo, abundante caída de agua en cortos periodos y ráfagas de hasta 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual», informó el organismo.

Precisó que los peores horarios serán el miércoles y jueves por la noche.