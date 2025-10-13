Miss Carbón: Carla, la mujer trans que revolucionó el trabajo en una mina en Santa Cruz

Carla Antonella Rodríguez se convirtió en la primera mujer trans que logró trabajar en una mina de carbón en la Patagonia Argentina. Su historia llegó a las salas cinematográficas con el nombre de «Miss Carbón». La película, de 93 minutos de duración, está dirigida por Agustina Macri y el guión es de Erika Halvorsen y Mara Pescio.

En Río Turbio, Santa Cruz, las mujeres tenían vedada la entrada a las minas subterráneas por un mito: representaban una amenaza de derrumbe. Carla no solo logró entrar a trabajar sino que desafió ese universo masculino plagado de prejuicios. El camino no fue nada fácil.

Allá por 2011 Carla se topó con un aviso en el que solicitaban personal para la mina. No dudó en presentarse. En ese momento, su documento de identidad indicaba que su nombre era Carlos. «Me embarqué porque no había otra salida: era apostar a la mina o terminar en los márgenes que la sociedad nos propone. Si somos trabas, estamos condenadas a ser lindas, divertidas, putas. Más de eso no podemos», cuenta Carla a diario RÍO NEGRO.

Logró entrar a trabajar a la mina, «hackeando el sistema, con un DNI masculino, pelo recogido y ropa ancha para que nadie se de cuenta. Si no, no había chance: ¿quién le iba a dar trabajo a una travesti en un pueblo minero? Todavía no existía la Ley de Identidad de Género aunque, en el pueblo, yo ya era conocida como Carla».

Desde muy pequeña, se sintió mujer. «De niña jugaba con muñecas, miraba novelas. Yo ya sabía quién era, pero era difícil visibilizarlo. Fui excluida de todos los sistemas, pero incluso mi padre que me odió porque decía que no tenía hijos putos, aprendió a amarme con el tiempo. Se pudieron curar esas heridas. Y de hecho, lo acompañé hasta el final sosteniendo su mano», dice.

Carla asumió el desafío de trabajar en la mina, sin saber cuánto duraría. «Fue complejo entrar a una estructura de hombres en la que el prejuicio y la discriminación estaban a la orden del día. Recibía todo tipo de insultos y burlas. Sin embargo, pasaron los años y me abrieron su corazón. Hoy mis compañeros me cuidan, me aman. Somos familia«, reconoce orgullosa.

¿Cómo logró el respeto? Asegura que siempre ha trabajado «el doble o el triple que los demás, no solo desde lo físico». «Costó, pero después de varios meses, ya formaba parte del núcleo. Uno prejuzga lo desconocido y en ese momento, no había tanta información como ahora. Cuando lo conoce, entiende otra realidad y acompaña», dice.

La minería, define, es «una estructura patriarcal». Sufrió todo tipo de burlas y chistes de mal gusto y la aceptación llegó muy de a poco. «Nunca me di por vencida porque no podía creer que en una empresa intervenida por el estado nacional, que promulgaba como bandera la diversidad, se cometieran actos discriminatorios. Históricamente, Río Turbio fue un lugar de lucha. Lo tenemos arraigado como patagónicos y el lugar te forma, de alguna manera, para dar esas batallas«, comenta.

Carla aprovechaba cada paro y movilización para ir hablando con cada uno de sus compañeros. Propuso debates de Educación Sexual Integral y aborto legal, por ejemplo. «Armamos lindos debates y fui haciendo un trabajo de hormiga», señala.

Al año siguiente de la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, Carla finalmente logró cambiar su documento y se colocó prótesis mamarias. «Fue como mucho. El mismo sistema trató de excluirme por supuestas normativas que no son más que prejuicios», acota.

Le dijeron que «ahora era mujer» y por lo tanto, tenía dos caminos posibles: ser trasladada al área de maestranza o desempeñarse como empleada administrativa porque en la mina, «no podía estar». Optó por el segundo. «Fue tremendo porque las mismas mujeres me decían que no podía usar el mismo baño que ellas. Eran mujeres que, en vez de acompañarse, terminaban siendo captadas por la estructura patriarcal y reproducían ese mismo grado de violencia. Pensé que yo no merecía eso y volví a la mina: era un lugar seguro para mi, dentro de toda esa oscuridad. Y ahora, tenía acompañamiento», enfatiza.

Carla cree que podría haber seguido invisibilizada durante años porque «a nadie le importaba una vivencia trans en la Patagonia, la historia de una mujer que rompe estructuras para hacer valer sus derechos y los de otras mujeres». Pero tuvo la oportunidad de conocer a Halvorsen, una escritora santacruceña que decidió plasmar su vida en el libro “La Reina del Carbón”.

El paso siguiente fue trasladar la historia a la pantalla grande con “Miss Carbón”. Costó mucho conseguir financiamiento para hacer la película hasta que una productora española se mostró interesada.

«Esta película llega en un momento de mucho ataque al colectivo, a la diversidad, a los migrantes. En Argentina vuelve a naturalizarse la violencia. Así mostramos una vivencia trans en Patagonia, cómo los sistemas laborales muchas veces nos excluyen, el período de deshumanización e individualismo a lo largo y ancho del mundo y la necesidad de volver a conectarnos como seres humanos, reflexionar sobre la vida», advierte.

Carla no solo contó su historia. Se define como una especie de «showrunner» durante el rodaje ya que intervino en el guión, en la preproducción y posproducción. En todo momento, acompañó a la directora, asesoró en vestuario, maquillaje e incluso sonido.

Durante la filmación en la mina, los actores fueron los mismos compañeros de Carla que, en un primer momento, fueron reticentes a participar.

«Soy una privilegiada de la vida por poder contar mi historia. La mayoría queda invisibilizada», plantea Carla, al tiempo que insiste en que «la construcción feminista debe llevarse adelante con nuestros compañeros varones, novios, maridos, cuñados. Debe estar acompañada por la masculinidad. Yo pude lograr cambiar la historia de un pueblo con el acompañamiento de mis compañeros varones que entendieron mi realidad. ¿Cómo no vamos a cambiar el mundo?».

Las principales protagonistas de Miss Carbón, Lux Pascal, Romina Escobar y Gabriela Pastor, son mujeres trans.