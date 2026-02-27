Motoqueros de cinco países participan del encuentro de Harley-Davidson más grande de Argentina en Bariloche

Unos 180 motoqueros provenientes de Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y distintos puntos de Argentina se sumaron a un nuevo encuentro de Harley-Davidson en Bariloche que comenzó el jueves por la tarde y se extenderá hasta el domingo.

“Es el evento más grande de Argentina. Bariloche tiene un atractivo especial por sus paisajes y sus llamativas curvas, muy parecido a Estados Unidos. Los moteros se sienten increible por estos caminos. Por eso, vuelven una y otra vez y este evento se convirtió en un clásico”, indicó Sergio Stefan, uno de los organizadores del encuentro que se lleva a cabo desde hace 10 años de manera ininterrumpida. Incluso, recordó, tampoco se suspendió durante la pandemia “porque abrieron los permisos para circular justo a tiempo”.

El encuentro de motoqueros cumplió 10 años en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Los encuentros de Harley-Davidson se realizan en varios puntos del país, como Carlos Paz, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. “En el caso de Bariloche, la zona ofrece una gran variedad de circuitos y especialmente, el límite entre Neuquén y Río Negro tiene lindísimos caminos para recorrer”, valoró este barilochense que trabaja en el rubro gastronómico, aunque se reconoció como un apasionado de las motos desde los 6 años ya que sus padres tenían una y aprovechaba cualquier ocasión para recorrer en ella. De más grande, adquirió una moto con la que solía realizar travesías por el campo y poco después, le tomó el gusto a los recorridos por la ciudad.

“Este evento en Bariloche se convirtió en un clásico y cuesta mucho hacerlo -por una cuestión económica, a los organizadores en otros puntos del país les cuesta cada vez más concretar los encuentros-, pero disfrutamos que nos vengan a visitar”, dijo Sergio.

El encuentro de motoqueros cumplió 10 años en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Las edades de los participantes varían entre los 30 y 60 años y según advirtieron los organizadores, el 40% “es gente nueva que se entusiasma con el evento y se incorpora a los viejos moteros”.

El cronograma incluye un recorrido en caravana por la costanera y el centro de Bariloche este viernes que culmina con un cordero en el río Limay, habrá una visita a Circuito Chico el sábado con una parada en una cervecería, en tanto, el domingo harán un paseo por el cerro Catedral con un parate para almorzar.

“Nos gustan este tipo de eventos porque somos muy unidos. Compartimos experiencias y nos contamos lo que pasó en los viajes porque andar en la ruta genera todo tipo de anécdotas. En estos días, priman todo tipo de historias y muchas veces, hay más fábulas que verdades lo que lo vuelve más divertido aún. Así, se fomenta la amistad y aprovechamos para andar en moto todos juntos”, comentó.

El encuentro de motoqueros cumplió 10 años en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Sergio celebró que este tipo de eventos impactan favorablemente en el sector económico de Bariloche. «La gente se aloja en hoteles, cabañas y come. Y lo clásico: nos juntamos todos y salimos a las rutas”, agregó. Mencionó que muchos motoqueros siguen viaje después del evento al sur de la Patagonia o se lanzan a cruzar a Chile.

“La fiesta -reconoció- no arranca en Bariloche sino al salir de tu ciudad. Vienen motoqueros de Brasil o Uruguay que recorren 6.000 kilómetros andando hasta llegar a Bariloche. Se disfruta de la previa aunque sean miles de kilómetros”.

El encuentro de motoqueros cumplió 10 años en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

Sergio insistió en que conducir una moto requiere de una buena condición física y tener fuerza, por ejemplo. “Por otro lado, hay que tener los sentidos más agudizados que al viajar en coche”, aclaró.

¿Qué es lo que representa para este barilochense la conjunción de moto y ruta? “Esa sensación de estar libre. Sentir lo que pasa a tu alrededor es emocionante. Sentir los olores, los ruidos de la naturaleza, se absorbe todo. Sos como una esponja. ¿Lo peor? Quizás, la lluvia y el barro”, respondió.