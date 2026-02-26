Emaús y Red Solidaria avanzan con un hogar para adultos mayores en Bariloche: «Un lugar donde pasar la vejez»

“Un ladrillo solidario” fue la campaña que puso en marcha Bariloche años atrás con el desafío de construir el Hogar Emaús, destinado a personas en situación de calle. El aporte de la comunidad, varias empresas y el estado permitió inaugurar un edificio en Otto Goedecke y Chubut en 2010 que hoy, funciona como modelo y fue replicado en otras localidades de Río Negro.

El foco ahora está puesto en la situación de desprotección de los adultos mayores ante la falta de hogares, incluso privados. Por eso, desde la Fundación Emaús y la Red Solidaria Bariloche se propusieron repetir el desafío, tal como hicieron años atrás.

El Concejo Municipal cedió un terreno en el Parque Industrial, al sudeste de Bariloche, y fue el puntapié para iniciar la campaña solidaria que se pretende culminar en dos años. Si bien el proyecto aún no está definido tendría alrededor de 750 metros cuadrados y dispondría de 20 camas, en principio.

En diciembre, Inés Ongay, de la Red Solidaria Bariloche, participó de un encuentro con organizaciones de salud en el Puerto San Carlos. En esa ocasión, detectó la falta de hogares para personas mayores. “Nos planteamos por qué no avanzar en esta problemática. Hay muchas personas mayores solas, con hijos grandes que no tienen trabajo. Están abandonados, sin estímulos. La idea fue brindarles un espacio con rica comida y entretenimiento. En definitiva, un hogar donde vivir”, comentó la mujer sin poder ocultar su emoción.

«Un ladrillo solidario» es el nombre de la campaña. Foto: Alfredo Leiva

Así comenzaron las reuniones con referentes de la Fundación Emaús para ponerse manos a la obra. Una vez más. El arquitecto a cargo es el mismo que estuvo a cargo en el proyecto del hogar Emaús.

“La idea es que la comunidad aporte lo que pueda. Hoy muchos adultos terminan en el hospital o en el hogar Emaús. La idea es que tengan un lugar ameno donde puedan tener charlas, compartir un mate, un té con otros y reciban contención. La gente debe entender que es algo para la comunidad. El día de mañana puede estar uno de nosotros en esa situación”, señaló Sandra Britez, voluntaria de la Red Solidaria.

El sacerdote José Lynch presenció el lanzamiento de la campaña. Fue uno de los principales impulsores del hogar Emaús. “La historia de Emaús siempre ha sido dinámica. Arrancó para la gente en situación de calle, pero luego apareció el hogar Betania para mujeres y un hogar en El Bolsón. Ahora surge esta nueva idea. El día de mañana puede ser que no haya más situaciones de calle, pero aparecerá otra misión”, recalcó el sacerdote.

Los impulsores de la iniciativa pidieron el apoyo de la comunidad. “Repetimos la campaña ‘Un ladrillo solidario’ e invitamos a la gente a colaborar con la compra en cualquier corralón de Bariloche a un precio estándard. Quizás el día de mañana, seamos nosotros los que lo necesitemos. Se trata de construir un lugar lindo donde pasar nuestra vejez”, recalcó José Lepio, otro integrante de la Red Solidaria.

En tanto, Rodrigo Rapela, presidente de la Fundación Emaús, explicó que hoy atienden las situaciones de calle de Bariloche, pero en el hogar han recibido a seis adultos mayores en situación de vulnerabilidad. “Hay un fuerte déficit acá, al igual que con los espacios para personas con situaciones de salud mental. Confiamos en que lo vamos a poder llevar adelante”, valoró.

Lepio destacó la ayuda “histórica” de varios intendentes con el hogar Emaús a lo largo de los últimos años y resaltó el compromiso de Walter Cortés y el Concejo Municipal con la actual propuesta para adultos mayores. “Sin embargo, como la situación general tiende a achicar los recursos y gastos, recurrimos a la ayuda de los privados”, planteó y recordó que la cuenta de la Fundación Emaús es del Banco Macro y el alias para colaborar es redmaus.