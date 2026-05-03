Conmoción en la realeza: hubo un plan para atacar a las hijas de la reina Máxima  Zorreguieta

Un intento de atentado contra las hijas de la reina Máxima Zorreguieta, las princesas Amalia de Orange y Alexia de los Países Bajos, generó conmoción luego de que se conociera la detención de un hombre de 33 años acusado de planificar el ataque.

Las jóvenes habrían sido blanco de un plan violento en febrero, según documentos judiciales que salieron a la luz pese al hermetismo oficial. En estos momentos, Máxima se encuentra en Bariloche.

Ataque a las hijas de Máxima: un escrito con los nombres de ambas princesas

Las autoridades neerlandesas mantuvieron el caso bajo estricta reserva en cumplimiento de las normas de privacidad vigentes. No hubo comunicados ni declaraciones públicas sobre la situación, el estado de las princesas o la identidad del sospechoso.

Sin embargo, la información se conoció a partir de una publicación del diario británico The Telegraph, que accedió a una resolución judicial difundida por la Fiscalía de La Haya, donde, de acuerdo con ese documento, el acusado estaba en posesión de dos hachas con inscripciones como “Alexia”, “Mossad” y “Sieg Heil”, además de una hoja manuscrita con los nombres de ambas princesas junto a la expresión “baño de sangre”

Estos elementos llevaron a los investigadores a considerar que existía una intención concreta de atentar contra las hijas de la reina, aunque el móvil del posible ataque todavía no fue determinado.

El episodio se conoció en paralelo a la aparición pública de las jóvenes durante las celebraciones del Día del Rey, lo que reavivó la preocupación por su seguridad. No es la primera vez que la familia real enfrenta amenazas, ya que en 2022 Amalia debió abandonar su residencia estudiantil en Ámsterdam ante riesgos vinculados al crimen organizado.

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