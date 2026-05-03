Dos millones de almas en las playas de Río de Janeiro: el histórico récord de Shakira que paralizó Copacabana

Río de Janeiro volvió a demostrar por qué es la capital mundial de los eventos masivos. Este sábado, Shakira transformó las arenas de Copacabana en un mar de gente para presentar su tour «Las mujeres ya no lloran».

A pesar de un retraso de una hora por «inconvenientes personales», la colombiana disipó cualquier duda cuando un enjambre de drones dibujó su rostro en el cielo carioca, dando inicio a una noche que quedará en los libros de récords.

Con un portugués fluido y una conexión eléctrica, la artista repasó hits desde «Pies descalzos» hasta su explosiva Session con Bizarrap. Pero el momento más fuerte fue el político y personal: Shakira se declaró parte de las 20 millones de madres solteras que viven en Brasil.

«Cada vez que caemos, nos levantamos más sabias», lanzó ante una multitud que rugió en apoyo a su presente tras la mediática separación de Gerard Piqué.

El cruce de leyendas: de Anitta a Caetano Veloso

El show no fue solo pop internacional; fue un tributo a la cultura local. Shakira subió la temperatura junto a Anitta, pero también buscó la fibra sensible al invitar a la leyenda Caetano Veloso para una versión íntima de «O Leaozinho». El cierre, a pura fiesta, fue con Ivete Sangalo interpretando el himno «Pais tropical», sellando una alianza definitiva con el público brasileño.

La cifra de 2.000.000 de asistentes coloca a Shakira en el Olimpo de los conciertos de playa, superando incluso la marca de Madonna en 2024. Así quedó el ranking histórico de la arena carioca: