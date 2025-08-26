Quién era el joven que fue encontrado muerto cerca de un río en San Martín de los Andes: tenía 27 años

El domingo por la noche, un joven fue encontrado muerto en la ladera de un río en San Martín de los Andes. El hallazgo, sin signos vitales ni lesiones visibles, conmocionó a la ciudad. A 48 horas de conocerse el caso, las autoridades descartaron signos de criminalidad y aclararon los detalles del hallazgo. Además, en las últimas horas se confirmó la identidad de la víctima.

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el joven fue identificado como Gabriel Tagle. Tenía tan solo 27 años y era oriundo de San Martín de los Andes.

Si bien el hallazgo se produjo el domingo por la noche, la información tomó mayor repercusión durante las primeras horas del lunes cuando amigo de la víctima realizó la denuncia en el Área Judicial de la Comisaría N°43 de San Martín de los Andes y explicó que el joven se había extraviado una noche anterior en una zona donde habían llegado el sábado para pescar.

De qué murió el joven que fue hallado en la ladera de un río

En el caso intervino la Fiscalía que ordenó realizarle una autopsia al cuerpo para determinar las causas de muerte.

Según la información a la que pudo acceder este medio, el lunes por la noche se pudieron conocer los resultados preliminares que permitieron descartar signos de criminalidad y constataron que murió de hipotermia, presumiblemente al estar expuesto a las bajas temperaturas durante toda la noche.

Fuentes oficiales informaron que el cuerpo no presentaba lesiones y estaba totalmente mojado, debido a la lluvia, debajo de una pinares en medio de un campo de 300 hectáreas.