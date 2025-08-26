Lo mataron de un tiro en Navidad y dos jóvenes fueron condenados a casi 11 años de prisión en Regina

El tribunal fijó para el 28 de septiembre la lectura de la sentencia por el crimen de Gonzalo Carrasco Castro. Foto Captura.

Gonzalo Gastón Carrasco Castro salió de su vivienda la madrugada del 25 de diciembre de 2024 para atender a un joven que lo buscaba en la reja de su casa del barrio 25 de Mayo. Apenas se acercó, el muchacho sacó un revólver calibre 22 y le disparó a quemarropa en la frente. No hubo tiempo para nada más. Carrasco se desplomó herido de muerte. Hoy, a ocho meses del brutal desenlace, dos jóvenes admitieron su responsabilidad penal en un juicio abreviado.

Horas más tarde del crimen, la Brigada de Investigaciones de la Policía y la fiscalía lograron dar con los sospechosos en distintos barrios de Villa Regina. El sábado 28 de diciembre de 2024 se realizó la audiencia de control de detención y formulación de cargos. Desde entonces, la causa avanzó hasta llegar al juicio abreviado parcial que este 26 de agosto sentó a los dos imputados frente al tribunal.

Los jueces y las partes en la audiencia

El tribunal estuvo presidido por el juez Maximiliano Camarda, acompañado por Sandro Martín y Laura Pérez. La fiscalía fue representada por Vanesa Cascallares junto a Rodrigo Vazzana, mientras que las defensas estuvieron a cargo de la abogada oficial Julieta Soler, por Luca Giuliano Riquelme, y Darío Sujonitzky, por Miguel Ángel Cheuquepan.

Los imputados llegaron acusados de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, junto a cargos por abuso de armas y portación ilegal. La fiscal Cascallares detalló que ambos jóvenes llegaron a la casa de Carrasco en una moto 110, que conducía Riquelme, y que fue Cheuquepan quien bajó del vehículo y disparó el tiro mortal desde apenas 30 centímetros de distancia.

Debate por la identidad de los imputados

Durante la audiencia, Soler solicitó restringir la difusión de la identidad de Riquelme alegando su juventud y deseos de reinsertarse socialmente. Cheuquepan, presente, pidió que en caso de accederse a esa medida, se extendiera a ambos. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud por falta de fundamentos claros sobre las causales y aclaró que, al estar próximos a ser condenados, los acusados no reúnen condiciones para ese tipo de excepción.

Una ejecución en plena Navidad

Según la acusación, el proyectil ingresó por la región frontal izquierda y produjo una lesión gravísima en los centros nerviosos, lo que ocasionó la muerte casi inmediata de Carrasco. Tras consumar el ataque, los imputados escaparon disparando al menos seis veces más durante la huida. Incluso, uno de esos tiros estuvo dirigido a un transeúnte en calle Los Lagos, que de milagro no resultó herido.

El plan, que había explicado la fiscal en la imputación, no fue improvisado. “Se habrían puesto de acuerdo y a bordo de una moto, llegaron a la casa de la víctima”, indicó Cascallares. La acusación sostiene que fue un ataque directo y premeditado, con clara intención de matar.

La prueba reunida

El sustento probatorio fue abundante: actas policiales, pericias del Cuerpo de Investigación Forense, autopsia, acta de defunción, entrevistas, cámaras de seguridad, muestras biológicas e informes periciales balísticos. Todo coincidía en reconstruir el trayecto del disparo y la mecánica del hecho.

A ello se sumaron los informes que confirmaron que ninguno de los imputados contaba con habilitación legal para portar armas. “El acuerdo resulta beneficioso para mi defendido dado el vasto sustento probatorio. De ir a juicio, la pena podría ser mucho mayor”, argumentó la abogada Julieta Soler.

El pedido de pena

En la audiencia de cesura, la fiscal Cascallares destacó que ninguno de los acusados registra antecedentes penales computables. Por ello, solicitó al tribunal que la condena se ubique en el mínimo de la escala penal. Su pedido formal fue de 10 años y 8 meses de prisión, una cifra que fue aceptada por ambas defensas.

Darío Sujonitzky, abogado de Cheuquepan, no presentó objeciones y adhirió a los términos del acuerdo. De este modo, las partes renunciaron a plazos procesales recursivos, allanando el camino hacia la condena definitiva.

La aclaración del tribunal

Tras un cuarto intermedio, el juez Camarda retomó la audiencia y señaló una omisión: la Fiscalía no había solicitado la pena de inhabilitación accesoria al delito de portación ilegal de arma de fuego. Cascallares reconoció el error como una «omisión involuntaria» y pidió que se incorpore conforme al artículo 189 del Código Penal. Ninguna de las defensas se opuso.

El tribunal resolvió homologar el acuerdo por unanimidad, aunque la jueza Laura Pérez adelantó que hará una aclaración en la sentencia definitiva.

Próxima cita: lectura de veredicto

Con todo definido, los jueces fijaron la audiencia de lectura de veredicto para el 28 de septiembre al mediodía, donde se conocerá formalmente la condena contra Luca Giuliano Riquelme y Miguel Ángel Cheuquepan.