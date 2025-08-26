Misterio por la desaparición de un hombre en Viedma: no hay rastros y crece la preocupación, ¿cómo sigue el operativo?

Cristian Leonardo Procoppo de 45 años desapareció en Viedma el fin de semana. Su familia realizó la denuncia cuando transcurridas las horas, el hombre no mostró señales de vida. Contaron que habían salido juntos a un boliche, pero salió repentinamente del local y desde entonces su ubicación es un misterio. Desde Fiscalía y la Policía brindaron detalles de la búsqueda a Diario RÍO NEGRO.

Nay rastros del hombre desaparecido en Viedma: qué dijeron las fuentes oficiales sobre el operativo de búsqueda

Pasaron dos días sin rastros de Cristian Procoppo y crece la preocupación en su entorno familiar. Durante las últimas horas surgieron un sinfín de rumores sobre lo que pudo haber pasado con él, incluso se habló sobre presuntos allanamientos en una vivienda, pero esto fue desmentido por fuentes oficiales.

En este sentido el Ministerio Público Fiscal informó a Diario RÍO NEGRO que desde el momento en que se recibió la denuncia, el lunes por la madrugada, aplicaron el protocolo de búsqueda. Resaltó que la familia declaró que el hombre fue visto por última vez el domingo a las 4 de la madrugada cuando se lo vio salir de un local bailable.

Una vez recepcionada la información, se inició de inmediato un operativo de búsqueda que involucró a todas las unidades policiales, tanto de puestos camineros como de calle. Además, se notificó a la policía de Patagones y El Cóndor. Con el fin de ampliar el rastrillaje, la información del hombre desaparecido fue distribuida a hospitales y terminales de ómnibus.

El lunes, los efectivos realizaron intensos rastrillajes en la ciudad, incluso con la ayuda de perros de rastreo. También se revisaron cámaras de seguridad para seguir el posible recorrido de la persona desaparecida, pero por ahora no se obtuvieron resultados positivos.

Desde la Fiscalía, informaron que se están investigando tanto el celular de Procoppo como los movimientos de sus cuentas bancarias, esperando encontrar alguna pista que sea clave para el caso.

En cuanto a los rumores de rastreos en una vivienda, se aclaró que la familia apuntó hacia el lugar y pedían una orden para ingresar, pero los efectivos hablaron con los propietarios y estos pudieron ingresar sin problemas. Sin embargo al ingresar, los perros descartaron rastros de Procoppo en el sitio.

Por su parte el comisario Gustavo Rodríguez, informó a Diario RÍO NEGRO que se retomó el operativo de búsqueda y señaló que «por el momento no hay novedades relevantes». «Estamos trabajando con los canes y trabajando rastrillajes con personal por donde presumiblemente anduvo», agregó.

Hombre desaparecido en Viedma: los datos para brindar datos y ayudar a la búsqueda

Procoppo es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,90 metros, de tez blanca, con pelo corto rubio rizado y ojos celestes.

No posee tatuajes ni cicatrices visibles, y no utiliza aros. Al momento de su desaparición vestía zapatillas negras, jean azul oscuro y chomba blanca con una franja gris en el pecho.

Desde la policía aconsejan a la comunidad que, ante cualquier información sobre su ubicación, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o a través de los números de emergencia habilitados.