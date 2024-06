Muerte en la rotonda del Tercer Puente: por qué la Fiscalía de Cipolletti no profundizará la investigación

La muerte de un hombre de 67 años que circulaba en su moto por la rotonda del Tercer Puente en Cipolletti, sigue conmocionando al valle. No solo por el hecho de que la fatal secuencia quedó registrada en las cámaras de la municipalidad, sino que también al establecerse que la víctima logró pedir ayuda y varias horas después pudo ser encontrado, ya sin vida. A pesar de la crudeza del incidente, Fiscalía no ampliaría la investigación ¿Por qué?

Fuentes judiciales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la causa no será profundizada ya que «no hay delito a investigar» y «no se realizó una denuncia que amerite investigar un delito». Por la misma razón se descartó una autopsia u alcoholemia al cuerpo.

El mismo video que circula por las redes fue analizado por los investigadores en la causa que tomó la fiscal de turno Alejandra Altamira. En el mismo se ve como Ariel Parra, el hombre oriundo de Cinco Saltos, ingresa a gran velocidad por la zona de la rotonda, sin frenar impactándola y saliendo despedido. Este material habría sido determinante para establecer que no hubo participación de terceros en el siniestro.

En el video se ve un auto que parece ser sobrepasado por la moto de Parra y que a pesar de disminuir la velocidad a pocos metros y estar en el campo visual del trayecto de la moto, no frena y continúa su viaje. Consultados por este vehículo, desde Fiscalía descartaron que ese vehículo sea buscado por la justicia ya que según las imágenes no tendría incidencia en la maniobra del motociclista. «Por ahora no se ha solicitado la identificación del vehículo a la policía», explicaron.

A pesar de esto, no se descartó que en caso de aparecer una denuncia sobre un posible delito vinculado al hecho, se puedan pedir ampliar los alcances de la investigación, pero en tanto eso no ocurra, el caso se aborda como un accidente de tránsito.

Parra pudo llamar a su hermana para dar aviso de que había sufrido un accidente, pero por motivos que aún no fueron informados, no pudo dar precisiones. «Estoy en un zanjón cerca del parque industrial», habría informado a la mujer. Muchas horas pasaron hasta que Parra fue encontrado, lamentablemente ya sin vida.