Muerte en un supermercado de Neuquén | «No dieron ni un minuto de silencio»: el enojo de los trabajadores

Un hombre murió en un supermercado de Neuquén tras descompensarse durante su horario laboral. Tenía 48 años y era repositor hace 18 años en la empresa. Sus compañeros reclaman que la empresa no brindó ningún tipo de apoyo: «no dieron ni un minuto de silencio».

Según relataron los trabajadores del supermercado, el hombre aseguró sentirse mal mientras se encontraban en la zona de vestuarios. Al ir hacia la enfermería se descompensó.

«Le hicimos RCP pero no funcionó. La ambulancia tardo 30 minutos en llegar. Pasaron varias horas y la empresa no nos ha dicho nada. Nosotros no queríamos trabajar, pero no para irnos a la casa. Sino para mostrar respeto a un compañero, ni un minuto de silencio dieron», manifestó.

Quién era el hombre que murió en un supermercado de Neuquén

«Se llamaba Mario, Marito Quinteros, hace 18 años trabajaba con nosotros», Manifestó.

Sobre el accionar de la empresa dijo: «Estamos muy descontentos los trabajadores, pero no con la empresa, sino con la gerencia. Es un desastre y los delegados tampoco aparecieron. Hay chicas que son cajeras y están llorando mientras trabajan. Era un hombre muy querido», indicó uno de los trabajadores a Diario RÍO NEGRO.