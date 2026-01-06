Mujeres hinchas marcan la cancha: la foto de una reportera de Río Negro que dio la vuelta al mundo

La foto de una hincha del Deportivo Jacobacci que llegó a la BBC News. Foto: Carolina Blumerkranc.

A través de la lente de sus cámaras, 87 fotógrafas del mundo retratan historias de mujeres hinchas de clubes de fútbol en sus espacios cotidianos, hace cinco años. «Cuerpas reales, hinchas reales» es resultado de ese arduo trabajo. La tarea y la misión de un colectivo fotográfico internacional llegó para sacudir estructuras y marcar la cancha.

Desde el fotoperiodismo y el arte visual, construyeron un archivo vivo que desborda de pasión y a la vez apunta directamente al corazón de una construcción histórica y cultural hegemónica: el ambiente futbolístico como un espacio dominado por varones.

Libres de estereotipos y estándares de belleza, las reporteras de once países se animan a dar un debate. Desde el otro lado, las mujeres fotografiadas imponen presencia y parecen escaparse del plano de la imagen para ponerle voz a la pasión por el club de sus amores y ser protagonistas.

Foto: Carolina Blumenkranc.

Desde Río Negro, hinchas del Deportivo Jacobacci se metieron en el centro de la escena de la mano de Carolina Blumenkranc, una comunicadora y fotoperiodista, cuya serie individual fue seleccionada para ser parte de esta muestra colectiva que hoy recorre el mundo.

La impulsora del proyecto es Erica Voget, una fotógrafa y documentalista argentina, oriunda de la de La Plata. Es fanática del “Lobo” y empezó a producir fotos de mujeres hinchas de Gimnasia antes de la pandemia. En 2020 encontró la manera de seguir adelante y sumar miradas desde distintos territorios. Así, el proyecto se expandió.

Este 2025, el trabajo dio un salto. Se visibilizó a través de la BBC News, que difundió el proyecto en sus redes sociales con un título que interpela: «El proyecto que cambia el ambiente futbolístico tradicionalmente dominado por los hombres» (traducción al español).

“Erica Voget fue convocando a distintas fotógrafas para retratar a mujeres hinchas de fútbol, desde el lugar que cada una ocupa en la sociedad”, explica Carolina de Jacobacci a Diario RÍO NEGRO. Ella se postuló en 2021 y fue de las elegidas para retratar a fanáticas de 87 clubes.

“Yo hice una serie de hinchas del Deportivo Jacobacci, esa quedó seleccionada para formar parte de la muestra colectiva”, cuenta Carolina (40). Es licenciada en Comunicación Institucional y trabaja en Radio Nacional Jacobacci, en una cooperativa; y en sus tiempos libres es fotógrafa “freelance”.

Carolina Blumerkranc.

Desde niña ama la fotografía, pero recién pudo empezar a formarse de manera autodidacta cuando pudo adquirir su primera cámara fotográfica. Nació en Salta Capital y sus estudios en Comunicación iniciaron en Jujuy, pero se graduó desde Río Negro a distancia. Se formó en fotoperiodismo en Argra Escuela. Luego de 20 años de habitar la Patagonia, Jacobacci es su hogar.

El fútbol une pasiones: entrar a las vidas de las hinchas

“El objetivo era fotografiarlas desde una perspectiva feminista, derribando estereotipos de género y esta idea de la desigualdad en la pasión”, cuenta Carolina. Así fue como las fotoperiodistas buscaron salir del estadio y entrar en sus vidas. Atravesar las puertas de sus hogares, entrar a sus trabajos o espacios de pertenencia en sus pueblos.

Las reporteras gráficas se plantearon conocer más acerca de la diversidad de hinchas mujeres y nutrir su representación visual que encontraban “un poco desnutrida”. Se encontraron no solo con historias de vida, sino con identidades: hinchas con la camiseta de sus clubes y símbolos que las representan como la bandera LGBTIQ+ o de la lucha contra el cáncer de mama.

La muestra ya se exhibió en Argentina, México, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Estados Unidos y Alemania. Aún no llegó a la Patagonia.

“Este colectivo ha tenido una amplia repercusión en estos cinco años. El proyecto ha interpelado muchísimo las subjetividades y sigue creciendo, todavía falta ver el resultado de diez fotógrafas nuevas que se sumaron”. Carolina Blumerkranc, fotoperiodista de Río Negro.

Foto: Carolina Blumenkranc.

Fernanda y la foto que dio vuelta al mundo

Detrás de la imagen seleccionada, está la historia de Fernanda Neculman, una hincha apasionada, una mujer con una historia y una identidad. Cuando la foto fue tomada por Carolina, Fernanda era una referente mapuche tehuelche en Río Negro y ahora es “werken” de la Coordinadora del Parlamento.

Fernanda posa con su camiseta del club sosteniendo la bandera de su pueblo. “Ella ya era una referente de la organización y en la defensa del territorio. Me impactó mucho la historia de reencuentro con su identidad mapuche. Y ella además de ser hincha del Depo Jacobacci, estaba haciendo un curso para ser juez de línea, ya había estado ahí participando en algunos torneos”, relata la fotógrafa.

Además, en la imagen -que ahora tiene alcance global- está implícita la trayectoria de un club deportivo pequeño que día a día lucha por subsistir. “Este club se sostiene con la voluntad de un montón de gente que está convencida de que los clubes de barrio son espacios de contención”, asegura Carolina.

El Deportivo surgió tras la caída de ceniza volcánica en la región sur y hoy padece la falta de infraestructura, sin embargo se fortalece en su trabajo con las infancias.

Una meta: llegar al Mundial 2026

El proyecto es autogestivo, independiente y no se detiene. Apuestan a nuevas ideas, formatos y a construir un “archivo vivo”, sin principio ni final. La misión es seguir registrando para la memoria.

Foto: Carolina Blumenkranc.

“Algunas de las chicas están pensando en llegar al Mundial, y ahí poder hacer retratos de cuerpas de Selecciones”, adelanta Carolina.

“Creo que este proyecto ha dado cuenta de que un montón de hinchas de distintos clubes, incluso que resultan ‘enemigos’ entre ellos, pueden hacer un proyecto juntas”, cierra la rionegrina.