Mujeres que transitan cáncer de mama en fotos: retratos y emociones a flor de piel en Roca

Algunas de las fotos de Rosas del Valle en la muestra. Fotos: Agustina Carrasco.

Todas las emociones de atravesar y vivir en el cuerpo la enfermedad están plasmadas como instantes en fotos: el miedo, la ira, la fragilidad, la aceptación, la voluntad, el amor, la confianza y muchas otras sensaciones ocultas para cada ojo que ve y percibe.

“Nos damos cuenta que detrás del diagnóstico, detrás del cáncer de mama, existimos y somos, mujeres fuertes, mujeres frágiles con todas las debilidades y con todas las fortalezas”, expresó Graciela Paternolli, presidenta de la Asociación Civil “Rosas del Valle” que nuclea a más de 30 mujeres que transitan o transitaron este tipo de cáncer tan frecuente.

Fotos: Agustina Carrasco.

“Rosagrafía” es uno de sus proyectos, que nació por la firme intención transmitir través de la fotografía los sentimientos, las emociones que mujeres de carne y hueso sintieron a lo largo de los diferentes procesos y etapas de la enfermedad. Lo que le pasó a cada una desde que le dieron el diagnóstico, hasta el tratamiento o la vida plena que muchas alcanzaron en la recuperación.

“Todo eso decidimos plasmarlo en fotos”, contó la referente. Fue en 2023 cuando conocieron a la fotógrafa Agustina Carrasco y ella se convirtió en la artífice de las imágenes que componen la muestra. Ese año se realizó la primera edición y este 2025 es la segunda.

La muestra se realiza como parte de las actividades de octubre, el mes de prevención y concientización de la detección temprana del cáncer de mama. Será el 2 y 3 de octubre de 8 a 21 en el salón principal del Concejo Deliberante de Roca con entrada es libre y gratuita.

Rostros, escenarios y significados de cada batalla personal

En rostros, expresiones, colores están escondidos los significados que cada mujer le dio a su batalla personal contra la enfermedad. “Participaron las compañeras (de Rosas del Valle) que quisieron exponer estas emociones ante una cámara fotográfica”, comentó Graciela.

“La muestra es una manera de mostrarle a la población nuestras vivencias y abrir las puertas para que otras mujeres que están en la misma situación puedan acercarse y puedan conocernos”. Graciela Paternolli, presidenta de Rosas del Valle.

Las imágenes de ellas mismas en cuerpo y alma, fueron producidas en distintos escenarios como una pileta y también en una chacra. “A través de la floración queremos transmitir nuestro renacimiento, nuestra resiliencia, nuestras ganas de vivir, la fe, tanto en la medicina como en la naturaleza”, comentó la referente.

Un homenaje a la mamografía

El nombre que le pusieron a la muestra, “Rosagrafía”, es el homenaje al color “rosa” y a la “mamografía”. El rosa simboliza la lucha contra el cáncer de mama y la campaña de prevención que se realiza cada octubre; mientras que la mamografía es la práctica médica más eficaz para detectar la enfermedad.

“Ese control anual hay que hacerlo, salva vidas”, expresó Graciela. Es el único instrumento, la única forma de detectar tempranamente el cáncer de mama. Se hacen en mujeres mayores de 40 años y en menores de 40, con ecografías.

Se sabe por cifras de la Organización Mundial de la Salud que de cada ocho mujeres, una va a tener cáncer a lo largo de su vida, pero esto no es el final: porque los porcentajes revelan que la detección temprana permite la solución en el 90% de los casos.

“De esta enfermedad, se puede salir. Y lo más importante es que la detección temprana salva vidas”, explicó la presidenta de Rosas del Valle.

Las protagonistas: quiénes son las Rosas del Valle

Rosas del Valle surgió el 27 de febrero de 2021 como un grupo de mujeres que transitan o transitaron el cáncer de mama. A la primera reunión fueron siete y nunca dejaron de remar hasta ser las más de 30 que son en la actualidad.

“Tenemos el objetivo de prevenir y dar el mensaje de la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, a través de los controles anuales», precisó Graciela.

Uno de sus fines es remar, una práctica que es un hábito de salud para mejorar linfedemas que muchas tienen en los brazos como consecuencia de la extirpación de los ganglios axilares en cirugías.

Si bien en octubre realizan las actividades más visibles, todo el año mantienen iniciativas y campañas de concientización. Por ejemplo, este 2025 realizaron charlas en Escuelas de Adultos y en Comisarías de la Familia.

Ahora, hacen un pedido a la comunidad: que desde hoy y durante todo el mes visibilicen esta batalla con un lazo de color rosa, un moño en la puerta, en la ventana, en un árbol, en el auto. “Un detalle en rosa para poder visibilizar que este es el octubre rosa, mes internacional de la sensibilización y de la prevención en la detección temprana del cáncer de mamá”, concluyó Graciela.