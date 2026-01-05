Mundial 2026: cuánto cuesta seguir a la Selección Argentina en Estados Unidos

A pesar del elevado costo que supone el viaje, la hinchada argentina copará Estados Unidos, como sucedió en Qatar.

El 2026 ya empezó y con él se activa el modo Mundial. El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá reaviva el deseo de los hinchas argentinos de seguir a la Selección. La cercanía frente a Rusia 2018 y Qatar 2022 invita a ilusionarse, aunque la logística entre sedes y los costos obligan a sacar la calculadora.

Tras el sorteo, Argentina ya conoce su recorrido en la fase de grupos: debutará el 16 de junio en Kansas City ante Argelia, jugará el 22 frente a Austria y cerrará el 27 contra Jordania, ambos encuentros en Dallas. A partir de ese esquema, empiezan las cuentas.

Vuelos: el primer gran gasto

El viaje desde Buenos Aires a Estados Unidos ronda hoy entre US$3000 y US$5500, según escalas, aerolíneas y destino final. Dallas aparece como una de las ciudades más caras, con pasajes que superan los US$3000, mientras que Miami puede ser una alternativa más accesible para hacer base y luego sumar vuelos internos.

Por ejemplo, American Airlines ofrece vuelos ida y vuelta a Dallas desde US$3000, aunque el precio puede escalar hasta US$5500 al sumar un vuelo interno entre Kansas City y Dallas.

Los precios para volar hacia Miami arrancan desde los US$2000, pero continuar luego hacia Kansas implica un gasto adicional de US$650, mientras que el tramo hacia Dallas ronda los US$300. El regreso a Florida suma otros US$450, lo que arroja un total cercano a los US$3500, teniendo en cuenta que la mayoría incluye escalas.

En el caso de las búsquedas multidestino, los valores ya superan los US$5000. También existen paquetes que incluyen vuelos, traslados, entradas y seguro de viaje, cuyos precios parten desde los US$8000, con valores que aún podrían aumentar.

Hospedaje y viáticos

El alojamiento es uno de los puntos más sensibles. En Kansas, los hoteles parten desde valores equivalentes a US$150 por noche, muchas veces alejados del centro, lo que obliga a sumar alquiler de auto o transporte privado. En Dallas, los precios se disparan y pueden superar los US$500 por noche en plena competencia.

A esto se suman los gastos diarios en comidas y traslados, estimados entre US$40 y US$150 por día, según el tipo de viaje.

Entradas y trámites

Las entradas oficiales para la fase de grupos habían sido anunciadas inicialmente bajo un esquema de oferta y demanda, con precios dinámicos que variaban según el partido y la ubicación en el estadio.

Esa modalidad generó fuertes críticas a nivel mundial -no solo de los hinchas sino también de algunas federaciones-, ya que los valores más bajos para encuentros de la fase de grupos llegaron a ubicarse entre US$120 y US$265 mientras que para la final se pedían cifras superiores a los US$4000.

Frente a ese escenario, la FIFA dio marcha atrás parcialmente y anunció que pondrá a disposición entradas de US$60 para todos los partidos del Mundial 2026, incluidas algunas para la final. Estos boletos serán entregados a las federaciones nacionales, que deberán definir cómo distribuirlos. Por ende, queda en manos de la AFA, que probablemente priorice a los socios de AFA ID.

Hasta el momento, a se vendieron más de dos millones de entradas y actualmente es la fase 3 de la venta. Hasta el 13 de enero, todos los fanáticos del mundo podránanotarse en el sorteo que realiza la FIFA para adquirir entradas para el Mundial.

Además, antes de viajar, además, los argentinos deben contemplar el costo de la visa estadounidense (US$185), el pasaporte y la asistencia al viajero, obligatoria para ingresar al país.

¿Cuánto cuesta en total?

Para un plan “medido”, de dos semanas siguiendo a la Selección en la fase de grupos, incluyendo vuelos internacionales, traslados internos, hotel, viáticos, entradas económicas y documentación, el gasto final ronda los US$7500.

Quienes opten por paquetes turísticos con vuelos, hoteles, traslados y tickets incluidos encontrarán opciones desde US$8000, mientras que seguir todo el Mundial, con más de 40 noches y varios partidos, puede superar los US$22.000.

El Mundial 2026, para los hinchas argentinos, será uno de los más exigentes en términos económicos, donde la planificación anticipada será clave para que el sueño de alentar a la Scaloneta no quede solo en números.

La comparativa con Qatar

La comparación con Qatar 2022 deja en evidencia el fuerte incremento en el valor de las entradas para el próximo Mundial. El caso más extremo es el de la final: mientras que en el Lusail los boletos oscilaron entre US$206 y US$1607, para el partido en el MetLife Stadium los valores van desde US$2030 hasta US$6370.

En la fase de grupos, las entradas en Qatar iban desde los US$11 a US$220, mientras que en 2026 los precios llegan hasta los US$600. A medida que avanza el torneo, el contraste se profundiza: una entrada para cuartos de final en 2026 puede costar hasta US$1690, un monto similar al que valía asistir a la final del último Mundial.

En las semifinales, el salto es aún más notorio, con precios que varían entre US$455 y US$2780, muy por encima de los valores registrados en Medio Oriente, donde iban de US$137 a US$956.