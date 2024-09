«Mujeres y Memoria»: el mural a cielo abierto que recuerda a las que faltan

«Mujeres y Memoria» no es una frase más. En este caso es la consigna que inspiró a 15 artistas plásticas de Neuquén que organizarán el próximo viernes 6 de septiembre una recorrida abierta a todo público, por el sector Islas Malvinas del Museo a Cielo Abierto de la ciudad capital. Es una muestra que recuerda a la quienes fueron víctimas de feminicio, a las Madres de Plaza de Mayo y a aquellas que desaparecieron sin que nunca se sepa qué pasó con ellas.

También están presentes algunas de las neuquinas detenidas, torturadas y desaparecidas durante al última dictadura cívico militar en Argentina. Una de ellas es Alicia Pifarré, la actriz neuquina, militante del PRT-ERP, que supo integrar el grupo músico treatal «Génesis». También integró la regional Comahue de la Asociación Argentina de Actores en 1973. Fue secuestrada el 9 de junio de 1976.

La cita con «Mujeres y Memoria» es a partir de las 17.30 en Gobernador Denis 877. La caravana pasará por los 13 murales que que realizó la comunidad artística, en tanto una guía irá comentando quien es quien y la historia personal de cada una de las mujeres que quedaron inmortalizadas en cada uno de los paredones del barrio.

«No solo es una especie de inauguración del Museo a Cielo Abierto, sino también un acto educativo para la comunidad. Con un megáfono vamos a ir contando de qué se trata cada mural como para ubicarlos un poco históricamente. También habrá postas de espectáculos musicales en vivo», comentó Elisa Algrantti, una de las artistas impulsoras de la propuesta. Estarán presentes las chicas de Río Jarana y el grupo de música de la ruca Newen Mapu, Weway.

Un poco para entender el alcance y la importancia de esta propuesta, la muralista neuquina comentó que «me gusta mucho el arte público porque es un hecho que apunta a un público masivo, a personas que no están acostumbradas a ir a un museo o a una sala de parte. Además, como muralista el tema social me atreviesa muchísimo. Me parece que el arte es una herramienta fundamental para tomar conciencia. Es una escuela de la vida».

Luego de este encuentro del viernes, las artistas podrán manos a la obra para realizar un calendario en el que publicará una foto de cada uno de los mural de «Mujeres y Memoria» por mes y uno más en la tapa.

De qué se trata el Museo a Cielo Abierto

El Museo a Cielo Abierto surgió como iniciativa en la época más dura de la pandemia por el Covid-19. Tiempo después, de la mano del proyecto amar Neuquén que fue impulsado por la municipalidad de Neuquén y la Legislatura, se convocó a artistas locales para que presenten sus propuestas y luego de la selección se salió a la calle.

El recorrido del barrio Islas Malvinas está enfocado a las mujeres, pero en diferentes puntos de la ciudad capital hay cuadras y cuadras de coloridos murales con otras temáticas. La primera elegida para marcar la largada fue Derechos Humanos y luego vieneron tantos otros.

Se comenzó con un cuadrado gigante del cementerio Central, se continuó por los muros del cementerio el Progreso y poco a poco como una incontenible marea de expresiones artistas se avanzó hacia jardines maternales y clubes municipales, asociaciones de personas con discapacidad y espacios barriales. Pero la cosa no termina ahí.