Escapó de la prisión domiciliaria y es buscado por la policía: rastraen a un prófugo en Neuquén

La Policía de Neuquén difundió este viernes un pedido de ubicación para dar con Marcos Ezequiel Irribarra, un joven de 23 años condendado que escapó de prisión domiciliaria.

La información fue difundida a través de un comunicado de la Dirección de Custodia de Arrestados y Ejecución de Medidas. Según detallaron, Irribarra mide1,65 metros, posee contextura robusta, tez trigueña, cabello corto oscuro y ojos marrones.

A qué números llamar para colaborar con la búsqueda

Desde la fuerza indicaron que el pedido de búsqueda se mantiene activo y solicitaron que cualquier dato sea informado a la Dirección de Custodia de Arrestados y Ejecución de Medidas (DCAEyM) o a la Comisaría 18. El operativo se concentra en localizar al joven que incumplió la medida judicial.

En el comunicado, la Policía precisó que la DCAEyM recibe información al teléfono (299) 4569787. También se encuentra habilitada la línea de la Comisaría 18, al número (299) 5474565, para reportar movimientos o datos vinculados con el prófugo.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que Irribarra dejó la prisión domiciliaria ni sobre el expediente judicial relacionado con la medida que cumplía.