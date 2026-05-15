Una adolescente desapareció en Salta y la hallaron en Bolivia: cayó un argentino por trata de personas

La Policía de Bolivia detuvo a un argentino acusado de liderar una red de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual en Yacuiba. El operativo permitió rescatar a tres mujeres, entre ellas una adolescente de 16 años que había sido denunciada como desaparecida días atrás en Salta. La causa quedó a cargo de la Justicia boliviana.

El procedimiento fue realizado por el Comando de Frontera Policial de Yacuiba. Según publicó el medio El País, el detenido fue identificado como Cristian Enrique Díaz, de 43 años, señalado como líder de una célula dedicada a la explotación sexual en esa ciudad fronteriza.

Cómo encontraron a la adolescente desaparecida en Salta

La investigación comenzó el lunes pasado, cuando una mujer denunció la desaparición de su hija de 16 años en Salta. Luego intervino Cancillería junto al Ministerio de Gobierno boliviano para coordinar tareas de búsqueda y localización de la menor.

Los investigadores siguieron los últimos movimientos de la adolescente a partir de una fotografía y lograron establecer que estaba en Yacuiba. Con esos datos, la Policía identificó el inmueble donde se encontraba la joven.

Díaz quedó detenido en Bolivia y espera la audiencia donde definirán las medidas cautelares en su contra.

Tras ubicar el lugar, las fuerzas bolivianas realizaron un operativo cerrojo. Allí rescataron a la adolescente argentina y a otras dos mujeres bolivianas mayores de edad. En el procedimiento también fue detenido Díaz, acusado de integrar una organización dedicada a la trata de personas.

El modus operandi que reveló la Policía sobre las “citas express”

El teniente coronel Ever Cossío, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, detalló cómo funcionaba la red la cual ofrecía «citas express».

«Tenía grupos en redes con bastantes seguidores, promocionaba a las féminas para servicios sexuales con fin de que el cliente se dirija al domicilio recoger a la persona, conducirla a un lugar y posteriormente restituirla al lugar donde la había recogido. También tenía un acuerdo con el local El Faraón», informó.

La adolescente rescatada será trasladada nuevamente a Salta para reencontrarse con su madre. El acusado permanece detenido y aguarda la audiencia de medidas cautelares, donde un juez definirá su situación judicial en Bolivia.

Con información de la Agencia Noticias Argentinas