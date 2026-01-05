Murieron cuatro personas de Roca en un trágico accidente en Entre Ríos: cómo está la única sobreviviente

La Policía confirmó que los cuatro ocupantes del vehículo eran de Roca.

Una familia de General Roca protagonizó un siniestro vial fatal en el acceso a la ciudad de Chajarí, Entre Ríos. El hecho ocurrió a la 01:15 de este lunes en la intersección de Avenida 25 de Mayo y Colectora, donde el automóvil volcó y se incendió tras chocar contra el guardarraíl.

Tras sofocar el incendio, personal de Bomberos Voluntarios halló cuatro cuerpos en el interior del vehículo. Según confirmaron fuentes policiales a medios locales, las víctimas resultaron calcinadas, lo que impidió su identificación inmediata en el lugar. Tras recolectar la evidencia, se confirmó que eran de Roca.

Cuál es el estado de salud de la única sobreviviente: el traslado de urgencia a Paraná

La única sobreviviente fue rescatada del interior de la unidad antes de que el fuego se generalizara. Si bien inicialmente ingresó al hospital local Santa Rosa, la complejidad de sus lesiones obligó a una derivación inmediata.

Según el último parte médico, presenta quemaduras severas en gran parte del cuerpo. Se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica. Su pronóstico es reservado.