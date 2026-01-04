Accidente en Ruta 242 | Las víctimas eran trabajadores estatales en Termas de Copahue: el sentido mensaje de Rolando Figueroa

Un fatal accidente tuvo lugar este domingo camino a Las Lajas en Neuquén. Si bien aún no se conoce la dinámica del hecho, los protagonistas fueron un Peugeot y un camión. En el vehículo de menor porte, en el que viajaban dos estatales, sufrió un fatal vuelco.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó que eran trabajadores del Ente de Termas Copahue. «Con profundo dolor despedimos a Alexis Gutiérrez y Marcelo Sambueza, ambos trabajadores de Termas, fallecidos en un accidente en Las Lajas», manifestó.

Y agregó: «Abrazamos a sus familias, seres queridos y compañeros, y compartimos una tristeza que enluta a toda la comunidad de Loncopué».

Abrazamos a sus familias, seres queridos y compañeros, y compartimos una tristeza que enluta a toda la comunidad de Loncopué. — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) January 4, 2026

Un camión y un auto protagonizaron el accidente fatal sobre la Ruta 242

El accidente fue en la zona de la rotonda de acceso al paso fronterizo Pino Hachado. Fue pasando el paraje Liu Cullin, indicaron a Diario RÍO NEGRO fuentes que trabajan en el sitio.

Según informaron fuentes de la policía de Neuquén, a este medio un vehículo Peugeot volcó en el lugar y un camión registró daño en sus ruedas traseras Izquierda. Intervino la fiscalía de Zapala. Se realizaron las pericias para determinar la dinámica del siniestro.

Precisaron que dos hombres fallecieron por el siniestro. Ampliaron que el vehículo de transporte iba con destino a Chile. El camionero no resultó herido. Se hizo el test de alcoholemia y el resultado dio negativo.