Murió Daniel Hugo Piazzolla, el hijo de Astor que sostuvo la bandera del tango moderno

Daniel, músico y compositor, fue una figura fundamental en la preservación del legado de Astor Piazzolla.

El mundo cultural despidió a Daniel Hugo Piazzolla, una figura silenciosa pero decisiva en la historia reciente del tango. Hijo de Astor Piazzolla, murió a los 80 años tras un prolongado deterioro de salud, marcado por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que lo afectó en los últimos años.

Adiós a Daniel Hugo Piazzolla, un nombre influyente en la historia del tango

Según informó el medio Perfil, el músico murió debido a complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fuentes cercanas indicaron que el deceso se produjo en las últimas horas, luego de un cuadro que había limitado sus actividades.

Tras el fallecimiento de Astor en 1992, Daniel Hugo asumió la responsabilidad de mantener viva esa herencia.

Además de su vínculo familiar, Daniel Hugo desarrolló una trayectoria propia como pianista y compositor. Nacido en 1945, creció en un entorno atravesado por la experimentación musical que impulsó su padre, combinando tango, jazz y música clásica.

Inmerso en ese mundo, se involucró activamente en proyectos innovadores como el Octeto Electrónico durante la década de 1970. Allí participó de una etapa de exploración sonora que buscó ampliar los límites del tango tradicional mediante nuevos lenguajes.

El rol que asumió tras la muerte de Astor Piazzolla

Luego de la muerte de Astor Piazzolla en 1992, Daniel Hugo asumió la tarea de preservar y difundir ese legado. Reorganizó el octeto original a partir de partituras auténticas y promovió interpretaciones que respetaban el espíritu vanguardista de aquellas obras.

Asimismo, trabajó como productor en distintos proyectos audiovisuales vinculados al tango contemporáneo. Entre ellos se destacó su aporte en documentales y producciones como “Tango 360”, centradas en la identidad cultural porteña.

Como compositor, dejó piezas propias dentro del repertorio tanguero, con obras como “El amor cotidiano” y “Porteñesa heroica”. Aunque su figura no alcanzó proyección masiva, su trabajo fue valorado en ámbitos especializados por su enfoque creativo.

También fue padre de Daniel “Pipi” Piazzolla, baterista y líder del sexteto Escalandrum. Su fallecimiento ocurre en un escenario donde la obra de Astor continúa siendo interpretada y resignificada en escenarios de todo el mundo.