Murió Diane Keaton, legendaria actriz y ganadora de Oscar: tenía 79 años

Este sábado murió Diane Keaton, legendaria actriz de Estados Unidos, a sus 79 años. La actriz fue hallada sin vida en su domicilio en California.

La noticia fue confirmada por PEOPLE y por el momento se desconocen los motivos de su deceso. El entorno de la artista solicitó respeto y privacidad durante el duelo.

Quién fue Diane Keaton, ícono del cine hollywoodense

La actriz nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles. Tras conocer el arte en obras escolares, Keaton estudió drama y luego se mudó a Nueva York para sumergirse en el mundo del teatro.

En 1969, tras rechazar un papel en Brodway por incluir escenas de desnudos, empezó su relación con Woody Allen en la comedia Play It Again, Sam, cuya obra inauguró una larga relación artística y personal.

Luego, en 1972 llegó su salto a la fama interpretando a Kay Adams, la pareja de Michael Corleone en El Padrino, la primera de la saga de Francis Ford Coppola.

Un par de años más tarde, en 1977, se galardonó con el Oscar a «Mejor Actriz» por su protagonismo en Annie Hall, la reconocida película de Woody Allen.

Keaton demostró su talento en otros dramas como Looking for Mr. Goodbar (1977), Reds(1981), Marvin’s Room (1996) y Something’s Gotta Give (2003), y consiguió otras dos nominaciones de la Academia.

También fue directora y se puso al frente de películas como Unstrung Heroes (1995) y Hanging Up (2000), como así también de episodios de series entre las que se incluye la consagrada Twin Peaks. Además, escribió libros y fue una gran apasionada de la fotografía.

Con respecto a su vida personal, Keaton nunca se casó y hasta formó una familia como madre soltera. Aún así, estuvo en pareja con Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty.