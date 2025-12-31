Murió el hombre que sufrió graves quemaduras en Roca: su taller se incendió tras caer una botella de thinner

El hombre que sufrió graves quemaduras tras quedar atrapado en el incendio de su taller en Roca, murió. Fuentes policiales confirmaron el trágico final a Diario RÍO NEGRO y señalaron que estuvo varias horas internado en estado crítico en el hospital local, pero lamentablemente no pudo sobrevivir a las heridas que le provocó el fuego.

Tragedia en Roca: cómo fue el incendio por el que murió un hombre

El trágico accidente se registró el martes 30 en una vivienda, donde también funciona un taller de chapa y pintura, ubicado entre las calles Tres Arroyos y Malvinas Argentinas en el barrio La Martina.

Según la información brindada por fuentes oficiales, el siniestro se originó luego de cayera una botella de thinner sobre el propietario del taller quien se encontraba fumando un cigarrillo. Este líquido provocó que el fuego se propagara rápidamente y por ello el hombre no pudo salvarse de las quemaduras.

El hombre de 41 años fue rescatado por un vecino que advirtió lo que sucedía, pero aún así presentaba «quemaduras en parte de sus extremidades y rostro», todas de grave consideración y por ello se lo trasladó bajo código rojo al hospital local.

Lamentablemente, este 31 de diciembre, se confirmó que debido a su estado delicado, no pudo sobrevivir.