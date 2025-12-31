Quién era el hombre que murió en Roca tras sufrir graves quemaduras por el incendio de su taller

Este miércoles, último día del año 2025, se confirmó la muerte del vecino de Roca que había sufrido un graves quemaduras tras quedar atrapado en el incendio de su taller. El hecho se produjo el martes y su situación era crítica: tenía gran parte de su cuerpo quemado.

Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que su muerte se produjo en horas de la madrugada y también indicaron que fue identificado como Javier Adolfo Sati.

El hombre tenía 41 años, era un reconocido vecino de la zona oeste de Roca porque tenía un taller de chapa y pintura que funcionaba en el mismo lugar donde vivía, entre las calles Malvinas Argentinas y Tres Arroyos.

Luego de que se conociera su fallecimiento, sus allegados en redes sociales lo despidieron y también informaron que sus restos serán velados este mismo 31 de diciembre, de 12.30 a 15.30, en la empresa Dinielo.

Tragedia en Roca: cómo fue el incendio por el que murió un hombre

El trágico accidente se registró el martes 30 en su taller de chapa y pintura, ubicado en el barrio La Martina.

Según la información brindada por el mismo hombre, el siniestro se originó luego de cayera una botella de thinner sobre el propietario del taller quien se encontraba fumando un cigarrillo. Este líquido provocó que el fuego se propagara rápidamente y por ello el hombre no pudo salvarse de las quemaduras.

El hombre de 41 años fue rescatado por un vecino que advirtió lo que sucedía, pero aún así presentaba «quemaduras en parte de sus extremidades y rostro», todas de grave consideración y por ello se lo trasladó bajo código rojo al hospital local.