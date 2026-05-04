Una avioneta se estrelló contra un edificio en Brasil: hay al menos dos muertos y tres heridos graves

Una avión de pequeño porte se estrelló este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, en Brasil. El dramático accidente dejó al menos dos personas muertas y tres heridas de gravedad, según informaron autoridades locales.

La aeronave había despegado desde el aeropuerto de Pampulha y, pocos minutos después, comenzó a presentar problemas técnicos. De acuerdo con reportes preliminares, el piloto habría alertado sobre dificultades durante el vuelo antes de perder el control y terminar impactando contra la estructura de un edificio en el barrio Silveira.

Colisionó contra el tercer y cuarto piso de un edificio en Brasil

El avión colisionó entre el tercer y cuarto piso, específicamente en la caja de escaleras, lo que evitó una tragedia aún mayor en los departamentos ocupados. El piloto murió en el lugar junto a uno de los pasajeros, mientras que otros tres ocupantes fueron rescatados con heridas severas y trasladados a centros de salud.

Bomberos, personal médico y fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo en la zona para controlar incendios, asistir a los sobrevivientes y asegurar el edificio afectado. Las causas exactas del siniestro continúan bajo investigación, mientras el episodio generó fuerte conmoción en Brasil por la magnitud del impacto y los riesgos para residentes urbanos.

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