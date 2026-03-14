Murió Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo clave de la Escuela de Frankfurt

El mundo de la filosofía y la sociología se encuentra de luto. Este sábado 14 de marzo se confirmó la muerte del alemán Jürgen Habermas, figura clave del pensamiento europeo contemporáneo y gran representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Tenía 96 años.

Muerte de Jürgen Habermas

La muerte de Habermas fue anunciada por la editorial Suhrkamp, que publicaba sus libros y conmocionó a todo el mundo.

Habermas fue una de las voces más influyentes de Alemania y de las más reconocidas en la historia contemporánea. El filósofo y sociólogo inició su carrera en la década de 1950 en el Instituto de Investigación Social bajo la dirección del filósofo Theodor W. Adorno.

Nació en Düsseldorf en 1929. Según su biografía durante su infancia debió someterse a cirugías correctivas del paladar, estudió filosofía, historia, psicología, literatura alemana y economía en las universidades de Gotinga, Zúrich y Bonn, donde se vinculó con destacados pensadores como Nicolai Hartmann (filósofo), Wilhelm Keller (compositor), Johannes Thyssen (filósofo), Hermann Wein (profesor) y Oskar Becker (filósofo y lógico).

De 1956 a 1959 fue colaborador de Adorno en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Habermas integró la «segunda generación» de esa escuela, caracterizada por la «teoría crítica» de las ideas, la cultura y la moral occidental.

Su análisis político contribuyó a moldear el clima intelectual de la Alemania de posguerra, comenzando con la publicación de La transformación estructural de la esfera pública en 1962. Su obra La teoría de la acción comunicativa, publicada en 1981, también se considera una pieza fundamental de la filosofía.

Con información de La Nación