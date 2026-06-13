Murió la periodista decana de Bariloche Graciela Narváez

La periodista Graciela Narváez (der) en 2025 presentó su libro de cuentos "Al límite". Murió este 13 de junio de 2026, en Bariloche.

La muerte de la periodista Graciela Narváez conmueve en Bariloche. Luego de transitar varias batallas, su partida se produjo este sábado acompañada de su familia en una clínica de esta ciudad.

Nacida en 1954 en Córdoba, Graciela eligió Bariloche para consolidar su tarea profesional en el periodismo y tras su jubilación, continuó su formación y se abocó a las letras lo que finalmente la llevó el año pasado a publicar su libro de cuentos “Al límite”.

Estudió en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba en tiempos complejos del país entre 1973 y 1979, en plena dictadura militar. En Bariloche se radicó al culminar su carrera, junto a su esposo, Raúl Martineau, y en esta ciudad formó su familia.

Trabajó en diarios regionales y locales, radios y canales de televisión. Transitó sus últimos años en el ejercicio de la profesión como corresponsal de Cadena 3 y mantuvo hasta último momento el ejercicio de la docencia.

En 2019, el Concejo Municipal de Bariloche la distinguió como “Periodista decana”, por su trayectoria, impulsado por el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina.

Tas su jubilación, Graciela emprendió otro desafío académico y cursó la Licenciatura en Letras en la UNRN, donde consolidó su expertise en la escritura y en 2025 cumplió uno de sus anhelos al publicar su primer libro de cuentos, “Al límite”, con seis relatos crudos y humanos.

Este año, el Concejo Municipal le otorgó una nueva distinción, esta vez en su rol de escritora por su libro “Al límite”. Fue el 24 de abril, su última aparición pública.

Entre sus anécdotas contó que de niña, a los 6 años, “salía a la vereda con papel y lápiz para jugar entrevistando a los vecinos”, mencionó el Concejo al recopilar su trayectoria para la distinción como “Periodista decana”.

Su inconfundible tonada cordobesa nunca la abandonó a pesar de sus casi cinco décadas en Bariloche, la ciudad que la adoptó como propia y que hoy está de luto.