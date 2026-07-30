Toma correcta de la presión arterial: pequeños detalles que hacen una gran diferencia

La presión arterial es uno de los indicadores más importantes del estado de salud cardiovascular. Sin embargo, para que el resultado sea confiable, es fundamental que la medición se realice de manera correcta. Un pequeño error en la postura o en la preparación puede modificar los valores y generar interpretaciones equivocadas.

En Farmacias Global recibimos con frecuencia consultas sobre presión alta o baja, y una de las primeras recomendaciones es asegurarse de que la toma se realice en las condiciones adecuadas.

¿Cómo prepararse antes de la medición?

Antes de controlar la presión arterial es recomendable:

Descansar al menos 5 minutos antes de la medición.

Evitar consumir café, mate, bebidas energizantes o fumar durante los 30 minutos previos.

No realizar actividad física intensa inmediatamente antes del control.

Vaciar la vejiga si es necesario, ya que una vejiga llena puede influir en los valores.

Durante la toma

Para obtener un resultado preciso es importante:

Sentarse con la espalda apoyada y ambos pies apoyados en el suelo, sin cruzar las piernas.

Colocar el brazo sobre una mesa, a la altura del corazón.

Permanecer en silencio y sin moverse mientras el tensiómetro realiza la medición.

Utilizar un manguito del tamaño adecuado para el brazo.

Si es la primera vez que se controla la presión o existe una diferencia importante entre ambos brazos, se recomienda medir en los dos y luego continuar los controles en el brazo que presente la lectura más elevada.

¿Conviene medir varias veces? Sí. Cuando se realiza un control domiciliario, lo ideal es efectuar dos mediciones con uno o dos minutos de diferencia y registrar el promedio. Esto brinda un resultado más representativo que una única toma.

La importancia del seguimiento

La hipertensión arterial suele no presentar síntomas, por eso se la conoce como un «enemigo silencioso». Detectarla a tiempo permite iniciar cambios en el estilo de vida o el tratamiento indicado por el médico, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y daño renal.

En Farmacias Global contamos con profesionales capacitados para asesorarte sobre la correcta toma de la presión arterial y brindarte orientación para el seguimiento de tu salud cardiovascular. Un control simple, realizado correctamente, puede ser el primer paso para cuidar tu corazón.