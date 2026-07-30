Milei designó al exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso como vicepresidente de la CNEA

El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso fue designado por el presidente Javier Milei como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en un momento complejo para el organismo con protestas activas por el despido de unos 60 contratados, incluyendo personal del Centro Atómico Bariloche.

El decreto 673/26 que firma Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, formaliza el nombramiento y el desembarco de exjefe comunal al sector del gobierno nacional, luego de que a comienzos de junio ingresara como presidente de la Fundación Intecnus, que administra el centro de medicina nuclea y radioterapia en Bariloche.

En el mismo decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial de la Nación el presidente aceptó la renuncia de Luis Rovere, quien ejerció la vicepresidencia de la CNEA desde el inicio de su gestión.

Gennuso es ingeniero nuclear, trabajó en el Centro Atómico Bariloche y participó de proyectos de reactores nucleares que desarrolló Invap décadas atrás. Fue intendente de Bariloche por el partido provincial Juntos Somos Río Negro durante dos períodos, desde 2015 hasta 2023.

El exintendente se alejó del oficialismo provincial tras dejar la Intendencia y profirió fuertes críticas a la conducción y el modelo de gobierno que lleva adelante Alberto Weretilneck. El año pasado transitó como imputado uno de los juicios por la causa Techo Digno por presunta administración fraudulenta en el que fue absuelto en doble instancia.

Su ingreso a la CNEA de la mano del gobierno nacional en junio, con el nombramiento en la presidencia de la fundación Intecnus, sorprendió y ahora termina de confirmar un acercamiento de su sector político a La Libertad Avanza, que se completó la semana pasada con la afiliación de la legisladora Marcela González Abdala a la fuerza libertaria.