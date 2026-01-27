Murió un camionero argentino tras volcar en la Ruta 60 de Chile, cerca del paso Cristo Redentor de Mendoza

Bomberos y personal del SAMU de Chile trabajaron en el lugar del accidente.

Un camionero argentino murió este martes por la mañana luego de protagonizar un vuelco sobre la Ruta 60 de Chile, en cercanías al paso internacional Cristo Redentor de Mendoza. El siniestro ocurrió en el sector de Guardia Vieja, ubicado a unos 25 kilómetros del cruce fronterizo.

Un vuelco fatal cerca del paso Cristo Redentor de Mendoza

Según informó Diario Los Andes, el accidente vial se registró alrededor de las 6.30, cuando un camión con patente argentina volcó por causas que aún son materia de investigación.

Paso Internacional Cristo Redentor.

El vehículo transportaba alimento balanceado para perros y se dirigía hacia la ciudad de Los Andes, Chile. Producto del impacto, la cabina quedó completamente destruida, lo que provocó la muerte inmediata del conductor.

El vuelco generó complicaciones en el tránsito de Alta Montaña. Personal policial trabajó para ordenar la circulación en la zona.

Operativo de emergencia por un trágico accidente de un camionero argentino

Equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de Chile y dotaciones de la Primera y Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Los Andes–Calle Larga acudieron al lugar tras el siniestro. Al arribar, constataron que el chofer había fallecido en el lugar.

También intervino personal de la Subcomisaría de Carabineros de Los Andes, que dio aviso al fiscal de flagrancia. La Justicia chilena dispuso las actuaciones correspondientes en la escena del accidente.

Por orden judicial, se solicitó la intervención de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), para realizar los peritajes técnicos y establecer la mecánica del vuelco.

De acuerdo a la información difundida, el tránsito no fue interrumpido de manera total, aunque se registraron demoras mientras se desarrollaba el operativo y los trabajos periciales. Las autoridades continúan con la investigación para establecer qué provocó la pérdida de control del camión.